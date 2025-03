Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Doku: Gruschel mich! Die studiVZ-Story

Doku-Reihe: Die Seenotretter

2. Staffel: Mein Einsatz – der NDR Feuerwehr-Podcast

studiVZ stieg in den Nullerjahren im Wahnsinnstempo zum größten sozialen Netzwerk Deutschlands auf. Den US-Konkurrenten Facebook trieb das in den Wahnsinn. Doch auf einen Aufstieg wie im Rausch folgt ein dramatischer Absturz – des Netzwerks und seines wichtigsten Gründers. In der Doku geht es um Skandale, persönliche Verlustgeschichten und die Frage: Hatten die studiVZ-Gründer alles nur geklaut?

Mayday! Feuer auf dem Schiff, Mann über Bord, Infarkt auf dem Meer oder Segler auf Grund: Die Seenotretter helfen bei Wind und Wetter. Einsatzbereit rund um die Uhr, leisten sie jederzeit auf Nord- und Ostsee Hilfe und retten Menschenleben. Monatelang wurden die gefährlichen Einsätze der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit der Kamera begleitet. Eine Doku-Reihe mit spektakulären Aufnahmen auf hoher See.

Im Podcast "Mein Einsatz" sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. True Action – vom Brand in einem Krankenhaus, bis zur Rettung nach einem Bootsunfall. Außerdem liefern Theresa und Torben in Service-Folgen "Wissen, das Leben rettet".

