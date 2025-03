Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

NDR Vokalensemble in Hannover: Nordic A Capella

Podcast-Sessions in MV: eat.READ.sleep.

NDR Bigband meets: Ensemble Modern

Samstag, 05.04.2025, Hannover

Martina Batič stand bereits am Pult der besten Chöre der Welt wie dem Schwedischen Rundfunkchor und dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Nun besucht die Slowenin als Gastdirigentin das NDR Vokalensemble. Für ihren Einstand wählte Martina Batič zeitgenössische Vokalwerke aus Nordeuropa und dem Baltikum. Sven-David Sandströms elegische Chormusik "Sonnets of darkness and love" eröffnet das Programm.

Zum Konzert:

Weitere Informationen NDR Vokalensemble: "Nordic A Cappella" in der Christuskirche Das NDR Vokalensemble singt Werke skandinavischer Komponistinnen und Komponisten in der Christuskirche. Am Pult: Martina Batič . mehr

Dienstag, 22.04.2025, und Mittwoch, 23.04.2025

Lieblingsbücher werden gepriesen, Bestseller auch mal verrissen oder kontrovers diskutiert: Der NDR Kultur Podcast eat.READ.sleep. gibt Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt. Auf Wunsch der Fans kommen die Hosts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser nach Greifswald und Neubrandenburg, um ihren Podcast auf der Bühne zu präsentieren – samt literarischer Vorspeise, spontaner Interaktionen und einem Bücher-Quiz.

Zu den Veranstaltungen:

Freitag, 25.04.2025, bis Sonntag, 27.04.2025, Hamburg

Frank Zappa war Avantgardist und Bürgerschreck. Er plünderte ebenso genüsslich wie intelligent sämtliche Genres und Stile. Seine Devise: alles ist möglich. Das gilt auch für das Gipfeltreffen der NDR Bigband mit dem Ensemble Modern, Zappas "letzter Band". Drei Tage lang treffen sich diese beiden weltweit einmaligen Formationen zu einem visionären Festival.

Zu den Konzerten:

Weitere Informationen NDR Bigband meets Ensemble Modern Vom 25. bis 27. April trifft die NDR Bigband auf das Ensemble Modern. Mit Kompositionen von u.a. Carla Kihlstedt, Alex Paxton und Ali N. Askin. mehr