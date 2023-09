Stand: 27.09.2023 05:00 Uhr Von "Gentleman-Einbrecher" ausgeraubt – Harald Maack (Notruf Hafenkante) bei NDR 90,3

Bei "Notruf Hafenkante" spielt er den erfahrenen Polizeihauptkommissar Jörn "Wolle" Wollenberger, im echten Leben hat er die Polizeiarbeit aus der Opferperspektive kennengelernt: Bei Harald Maack wurde eingebrochen, erzählt er in der neuen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg". "Bei mir ist in Eimsbüttel mal eingebrochen worden. Die Polizisten nannten ihn dann den Gentleman-Einbrecher, weil er in einer Straße in fünf oder sieben Wohnungen eingebrochen ist und einen richtigen Trenchcoat und einen Anzug oder sowas getragen hat." Der Einbrecher sei damals von vielen Zeugen gesehen und als sehr gut gekleidet beschrieben worden, wurde allerdings nie festgenommen, erinnert sich Maack an den Täter. Seine damalige Nachbarin hatte ihn gesehen, so wusste Maack, dass der Einbruch gerade erst passiert war. "Sie sagte zu mir: Ihr Besuch ist gerade gegangen, Herr Maack. Welcher Besuch? Ich habe gar keinen Besuch. Dann kam ich an die Wohnungstür und die war nur angelehnt. Das war ein seltsames Gefühl." Der Schauspieler empfand diesen Einbruch als sehr verstörend. "Das wünsche ich niemandem. Es ist sehr, sehr komisch, dass ein fremder Mensch in meinem eigenen Umfeld war. Furchtbar. Der Diebstahl ist das eine, aber dieses Gefühl des Übergriffes…." Zum Glück sei ihm damals nur Bargeld und ein größerer Posten Briefmarken gestohlen worden. Der Täter habe es auf leichte Beute abgesehen.

Bei "Feel Hamburg" erzählt Maack im Gespräch mit Daniel Kaiser auch von seinem lukrativen Nebenjob als "Navi-Tester". Der Schauspieler war gerade aus Wien zurückgekommen und hatte gerade kein Engagement. "Ich habe in der Zeitung gelesen, da werden Fahrer für Autos gesucht, die einfach nur durch die Gegend fahren müssen." Keiner habe damals gewusst, was ein Navigationsgerät ist und er war ein Mann der ersten Stunde. "Ich bin dann die ganze Nacht lang kreuz und quer durch Hamburg gefahren und musste testen, ob auch alles stimmt. Das war Anfang der 90er-Jahre und es war super bezahlt. Es gab 13 Mark die Stunde. Das war geil."

In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" geht es natürlich auch um den von Maack angekündigten Abschied von "Notruf Hafenkante". Er hat sich bewusst dazu entschieden, zunächst einmal Urlaub zu machen und einen Gang zurückzuschalten. Dauerhaft will er seinen Job als Schauspieler allerdings nicht an den Nagel hängen. Der 67-Jährige hofft, dass sich irgendwann einmal sein Traum erfüllt, einen richtigen Schurken im "Tatort" zu spielen.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

