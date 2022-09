Stand: 28.09.2022 05:00 Uhr Medienmacher Oliver Wurm bei NDR 90,3: Mit dem Hamburger Euro Gutes tun

Ungewöhnliche Ideen sind genau sein Ding: Das Grundgesetz und die Hamburgische Landesverfassung als Hochglanz-Magazin oder eine Stadt auf Klebebildern in Sammeltütchen. Der Mann hinter solchen Projekten ist Oliver Wurm, Hamburger Journalist und Medienmacher. In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 erzählt Wurm, wie ihn andere vor diesen Projekten vorab gewarnt hatten. Davon abbringen ließ er sich aber nicht und wurde mit Erfolg belohnt. Mittlerweile hat Oliver Wurm zusammen mit seinem Geschäftspartner Alexander Böker fast 60 Panini-Alben herausgebracht - von Kiel bis München - und über die Jahre viele Menschen mit dem Sammelfieber angesteckt.

Für seine Idee, das Grundgesetz als Magazin herauszubringen, erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Der gebürtige Sauerländer lebt seit 28 Jahren in Hamburg und sprudelt auch im Podcast "Feel Hamburg" nur so vor Ideen. "Die Stadt müsse eigentlich Eintritt nehmen, sie ist schon einfach wunderschön", schwärmt Wurm. Und mit einem "Hamburger Euro" ließen sich ganz frische Ideen entwickeln, die allen Hamburgerinnen und Hamburgern zugutekommen. Vom freien Eintritt bei Hagenbeck für alle bis hin zum kostenlosen Musikunterricht für Menschen, die sich das sonst nicht leisten können. "Dann gibt es ein Solidaritätsgefühl. Und das kann jeder mitmachen. Jeder kann einen Euro im Monat geben", so Wurm. Das Geld würde er gern an der Spitze verwalten und damit viel Gutes in der Stadt bewegen.

"Feel Hamburg" ist der Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt. Wie fühlt sich Hamburg an, wie erleben wir Hamburg? In diesem Podcast sprechen Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser mit Persönlichkeiten aus der Stadt - mit Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben.

