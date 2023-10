Stand: 18.10.2023 05:00 Uhr "Da ist auch schon mal Geschirr geflogen" St. Pauli Coach Fabian Hürzeler bei NDR 90,3

In der neuen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" zeigt sich Fabian Hürzeler von seiner menschlichen Seite. Er erzählt, dass er aus einer sehr ergeizigen Familie kommt, die gerne zusammen Spieleabende veranstaltet. "Da geht es dann immer sehr, sehr emotional zu. Jeder von uns will gewinnen", schmunzelt der St. Pauli Trainer und räumt ein, dass da schon mal Geschirr fliegt oder der eine oder andere Mitspieler den Tisch verlassen hat. Diesen Ehrgeiz, diesen Siegeswillen hat Hürzeler natürlich auch beruflich und fordert das ebenfalls von seiner Mannschaft. Er und sein Team wollen an den sportlichen Erfolgen gemessen werden und nicht aufgrund anderer Dinge. Gerade habe er eine Statistik bekommen, die besage, dass die meisten St. Pauli Fans eher von den Werten und der Vereinskultur begeistert seien und nur eine geringere Zahl von den Spielen und der sportlichen Leistung. "Das ist für uns in der Sportabteilung der Anspruch, das zu verändern. Aber das geht nur, wenn wir auch Leistung auf dem Platz bringen, wenn wir es schaffen, gemeinsam Siege zu feiern." Natürlich bleibe der FC St. Pauli aber auch eine Wertegemeinsschaft, ein etwas anderer Verein, kurz etwas Besonderes.

An den sportlichen Erfolgen des FC St. Pauli gibt es zurzeit nicht viel zu meckern und NDR 90,3 Sportchefin Britta Kehrhahn fragt deshalb nur halb im Scherz, ob wohl der FC Bayern irgendwann ein Thema für ihn sein könne. Das weist der Erfolgstrainer allerdings weit von sich. "Es ist wirklich ein Privileg beim FC St. Pauli arbeiten zu dürfen. Es ist ein großer, toller Verein, der sportliche Ambitionen hat und der für gewisse Werte steht, mit denen ich mich total identifizieren kann. Ich fühle mich sehr wohl hier und beschäftige mich nicht mit dem, was in Zukunft passieren kann."

Selbst über das Stadt-Derby, das am 1. Dezember stattfindet, macht sich Hürzeler noch keine Gedanken. "Da sind noch viele Spiele dazwischen. Jetzt freue ich mich erstmal auf nächsten Samstag gegen Paderborn. Und mit dem HSV befassen wir uns wirklich erst in den Tagen davor", erklärt der Trainer, räumt aber auch ein, dass ein Spiel gegen den HSV etwas ganz Besonderes sei.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Britta Kehrhahn und Fabian Hürzeler auch über seine Tätowierungen und die Schmerzen, die er beim Stechen aushalten muss ("Ich bin da ein bisschen wehleidig"), seine Ausraster am Spielfeldrand und über sein Privatleben in Eimsbüttel.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

