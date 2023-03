Welches Schulpraktikum passt zu mir? Stand: 01.03.2023 00:01 Uhr Du bist dir noch nicht sicher, welche Art von Schulpraktika beim NDR zu dir passt? Dann können wir dich hier mit unserer Entscheidungshilfe unterstützen.

"Was mit Medien - aber was genau?"

Du bist Schüler*in und kennst schon den Zeitraum, in dem deine Schule dein Schulpraktikum vorgesehen hat? Du weißt allerdings noch nicht so richtig, was du beruflich machen möchtest und würdest lieber viele unterschiedliche Bereiche während deines Praktikums kennenlernen? Oder du sollst ein Wirtschaftspraktikum in einem Unternehmen absolvieren? Wenn du dazu auch noch grundsätzlich ein Interesse für Medienberufe hast, ist das Schulpraktikum Medienberufe genau das Richtige für dich. Hier geht es lang für dich, wir freuen uns auf deine Bewerbung:

"Ich weiß schon, was ich in den Medien machen will"

Du bist Schüler*in und kennst schon den Zeitraum, in dem deine Schule dein Schulpraktikum vorgesehen hat? Du bist dir schon sicher, in welche Richtung du später einmal gehen möchtest? Vielleicht weil du schon eine Schulzeitung herausgibst, Videos für den eigenen Social-Media-Channel drehst oder gerne Dinge baust, schraubst oder grafisch umsetzt? Dann ist das Schulpraktikum mit fachlichem Fokus genau das Richtige für dich. Damit kannst du deinen Berufswunsch hautnah erleben, ausprobieren und festigen. Alle Informationen findest du hier wir freuen uns auf Deine Bewerbung:

