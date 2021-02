Regional-Volontariat in den NDR Landesfunkhäusern

Das Volontariat im NDR ist eine professionelle journalistische Ausbildung - crossmedial, innovativ und abwechslungsreich. Wir bilden dich in unserem Regionalvolontariat in unseren Landesfunkhäusern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg zum*zur Journalist*in aus.

Du entscheidest dich für dein Wunsch- Bundesland (Auswahl im Online-Bewerbungs-Tool). Das jeweilige Landesfunkhaus wird dann während der zwei Jahre Regionalvolontariat deine journalistische Heimat.

Während deines Regionalvolontariats lernst du unterschiedliche Redaktionen und Studios des Landesfunkhauses kennen. Außerdem wirst du in Redaktionen des NDR eingesetzt, die eng mit dem Landesfunkhaus kooperieren.

Du arbeitest in unterschiedlichen Teams, bist dicht dran an den Menschen und ihren Geschichten und informierst über wichtige und relevante Themen. Du wirst in Radio und Fernsehen, für unsere Online-Seiten und Social Media Kanäle berichten. Dafür machen wir dich natürlich fit.

Gemeinsam mit anderen Volontär*innen des NDR lernst du das journalistische Handwerk, unter anderem in diesen Trainings:

Grundlagen des Journalismus, Medienrecht und Medienethik

Journalistisches Schreiben und Texten

Regionale Berichterstattung

Führen von Interviews und Gesprächen

Recherche und Datenjournalismus

Live-Einsätze als Reporter*in

Arbeiten als VJ (Videojournalist*in) und mobile*r Reporter*in

Entwicklung neuer Formate

Außerdem bekommen alle Volontär*innen des NDR individuelles Sprechtrainings, Trainings zur Persönlichkeitsentwicklung und Trainings, um ihre journalistischen Schwerpunkte und Kompetenzen zu stärken.

Das bringst du mit:

Abitur oder Fachhochschulreife

Gegebenenfalls Studium oder andere Berufserfahrungen (beides kein Muss)

Erste journalistische Erfahrungen, zum Beispiel in Regionalmedien unterschiedlicher Art, auf eigenen Social Media Kanälen etc.

Erste journalistische Erfahrungen als Regionalreporter*in, idealerweise in deinem Wunsch-Bundesland

Großes Interesse an aktuellen Geschehnissen und gesellschaftlich relevanten Themen

Sehr gute Kenntnisse des Bundeslandes, in dem du dein Regionalvolontariat machen möchtest

Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift

Lust an unterschiedlichen Einsatzorten, in wechselnden Teams und zu unterschiedlichen Zeiten (etwa am Wochenende) zu arbeiten

Führerschein (für Pkw) von Vorteil

So bewirbst du dich:

Du kannst dich innerhalb von zwei Monaten (bis einschließlich 16. April 2021) über unser Online-Portal bewerben.

So wählen wir aus:

Nicht alle Bewerber*innen werden einen der vier Plätze - pro Landesfunkhaus ein Platz - im Regionalvolontariat bekommen können. Nach dem Bewerbungsschluss trifft die Volontariatskommission eine erste Auswahl.

Wenn du in der engeren Auswahl bist, wirst du in den weiteren Auswahlschritten einen Wissenstest absolvieren und kannst deine Kreativität und dein journalistisches Geschick bei der Erstellung von kleinen Arbeitsproben zeigen (Zeitraum: 26. bis 30. April 2021). Wenn du diese Aufgaben erfolgreich absolviert hast, möchte dich die Volontariatskommission in einem Vorstellungsgespräch (Zeitraum: 5. bis 6. Mai 2021) kennenlernen. Bereits nach wenigen Tagen weißt du bereits, ob du am 1. August 2021 mit dem Regionalvolontariat starten wirst.

Der NDR hat die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet. Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind uns willkommen. Sie werden bei gleicher Eignung und Befähigung vorrangig berücksichtigt.

Deine Perspektive im NDR:

Im Anschluss an das Regionalvolontariat und bei erfolgreichem Abschluss möchte der NDR dich gern im Landesfunkhaus beschäftigen.

Deine Vergütung im Regionalvolontariat:

1. Halbjahr: 1.634,05 Euro

2. Halbjahr: 1.720,76 Euro

3. Halbjahr: 1.807,47 Euro

4. Halbjahr: 1.894,18 Euro

Und auch gut zu wissen: Für die Zeit des zweijährigen Regionalvolontariats hast du insgesamt 50 Urlaubstage. Außerdem zahlt der NDR dir Übernachtung und Spesen, wenn du außerhalb deines Dienstortes eingesetzt wirst.