Unser Norden sieht klar - digital und regional

Hier erfahren Sie, wie Sie die NDR Radio- und Fernsehprogramme über Satellit empfangen können.

Seit dem Umstieg auf den digitalen Fernsehempfang sehen Sie mehr Programme in überzeugendem technischen Standard. Jeden Abend um 19.30 strahlt der NDR seine vier Landesprogramme parallel aus: Hallo Niedersachsen, Schleswig-Holstein Magazin, Nordmagazin und Hamburg Journal.

Ebenfalls am 30. April 2012 sind die Dritten Programme von BR, NDR, SWR und WDR mit ihren jeweiligen regionalen Angeboten - zusätzlich zu den bereits vorhandenen standard-aufgelösten (SD) Programmen in HD (hochauflösend) gestartet. Auch PHOENIX, 3sat und KI.KA, die Partnerprogramme von ARD und ZDF, sind in hochauflösender Qualität hinzugekommen, ebenso die ZDF-Digitalkanäle.

Bei digitalem Satellitenempfang profitieren Sie zusätzlich von einer Vielzahl von Radioprogrammen, zu denen natürlich auch NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Welle Nord, NDR 1 Radio MV und NDR 90,3 gehören. Bei der Auswahl eines digitalen Satellitenreceivers oder eines HD-fähigen Flachbildfernsehers mit integriertem Receiver berät Sie Ihr Fachhändler.

