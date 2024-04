ARDxNDR goes OMR 2024 – Deep Dive into Streaming Paradise Inspirierende Menschen und Firmen aus der Marketing-, Medien- und Digitalbranche kommen am 7. und 8. Mai zur OMR – wir auch!

Das Online Marketing Rockstars Festival (OMR) ist eine der größten Online-Marketing-Messen Europas - NDR und ARD sind mit spannenden Inhalten aus Video, Audio und Social Media wieder dabei!

Mainstage Highlights aus ARD Mediathek und ARD Audiothek

Und das erstmals auf den großen OMR Bühnen mit exklusiven Previews, spannenden Talks und erstklassigen Speaker*innen. Darunter Susanne Daubner, Felix Neureuther, die Wolter-Zwillinge und die Macher*innen von "Player of Ibiza".

Wir streamen live vom OMR Festival in die ARD Audiothek

Für diejenigen, die in diesem Jahr nicht vor Ort sein können, haben wir uns was Besonderes überlegt: Ihr könnt am 7. und 8. Mai fast alle Slots auf unserer ARD Stage im Livestream in der ARD Audiothek mitverfolgen.

Wir sehen (und hören) uns im Streaming Paradise!

Und das findet ihr auf dieser Seite:

Unsere ARD Highlights auf den OMR Bühnen

Das Programm auf unserer ARD Stage

Meet the Expert: Vernetze dich schon jetzt mit uns!

We're hiring: unsere digitalen Jobs im NDR

Wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr mit insgesamt sechs Slot auf den großen OMR Bühnen vertreten sind. Ein ganz besonderes Highlight: Gemeinsam mit der OMR werden wir in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Conference Stage an jedem OMR Abend ein OMR Screening zu unseren ARD Mediatheks-Highlights ausrichten. Wir zeigen euch exklusiv die erste Folge der neuen Serie von "Die Discounter"-Macher "Player of Ibiza" (07.05., 18 Uhr, Conference Stage) und gemeinsam mit den Weltmeistern Bastian Schweinsteiger und Benedikt Höwedes schauen wir in die Doku zur Fußball-WM 2014 "Wir Weltmeister" (08.05., 18 Uhr, Conference Stage). Aber auch sonst haben wir viel zu bieten. Seht selbst und bookmarkt euch die besten Panels schon jetzt in eurem OMR Kalender :)

Yellow Stage, 7.Mai von 11:20-11:40 Uhr



Mit Susanne Daubner, Joachim Knuth, Begüm Düzgün, Marcus Bornheim



Mit einem Gong begann vor über 70 Jahren die Geschichte der tagesschau. Bis heute ist sie die meistgesehene Nachrichtensendung Deutschlands und erreicht inzwischen auch über ihre Socialmedia-Kanäle ein Millionenpublikum. Wie ist die Weiterentwicklung der Traditionsmarke ins Digitale geglückt? Und was braucht man, um so einen Markenstretch erfolgreich zu schaffen, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren?

Bookmark here!

Yellow Stage, 7.Mai von 16:45-17:05 Uhr



Mit Benni Wolter, Dennis Wolter, Parshad Esmaeili, Stefan Spiegel



Auch das OMR Festival bleibt nicht von Ekelshots verschont! Unter der Moderation von Dennis und Benni Wolter von der Youtube-LateNight-Show "World Wide Wohnzimmer" stehen sich die Zwillinge, Parshad und Stefan Spiegel gegenüber. Parshad, ein Urgestein von funk, ist durch ihre lustige Art nicht mehr aus dem Content-Netzwerk wegzudenken. Mit diversen Comedy-Formaten beeinflusst sie seit Jahren Youtube-Deutschland und macht auch vor dem Thema Dating nicht Halt. Doch kann sie "Korrekt oder Weg" für sich entscheiden? Oder wird es der Underdog Stefan Spiegel? Stefan ist seit mehreren Jahren Head of Content bei funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, und für die Inhalte des Netzwerks verantwortlich. Die Moderatoren Dennis und Benni prägen mit "World Wide Wohnzimmer" seit Jahren die Youtube-Szene und haben dabei bereits viele Gäste auf ihrem Sofa empfangen – sogar ihr Idol Thomas Gottschalk. Aber es wird nicht nur gespielt, sondern auch Realtalk gesprochen. Wie ist es für Creator, Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sein? Wie geht funk damit um, wenn große Formate das Content-Netzwerk verlassen? Und braucht man wirklich den Parabelritter? All das wird auf der Yellow Stage geklärt.

Bookmark here!



von den Machern von "Die Discounter"

Conference, 7.Mai von 18:05-18:50 Uhr



Mit Bruno Alexander, Altine Emini, Sabine Holtgreve, Emil Belton

Sie sind die heißesten Player im deutschen Streaming Universe: Die "Kleinen Brüder" überraschten mit "Die Discounter" erst die ganze Branche und bringen jetzt in Koproduktion mit Pyjama Pictures und dem NDR die fünfteilige Comedy Mockumentary "Player of Ibiza" für die ARD Mediathek an den Start. Die Comedytalents der Gen Z berichten über Regelbruch als Prinzip, digitales Guerilla Marketing und erfolgreiches Impro-Teamwork. Seid dabei bei der exklusiven Deutschlandpremiere mit den Machern und Cast live auf der Conference Stage. Die ganze Serie gibt es dann ab 10. Mai in der ARD Mediathek, hier gibt’s schon den Trailer.

Bookmark here!

Blue/Food Stage, 8.Mai von 12:35-12:55 Uhr



Speaker*innen: Kai Gniffke, Marvin Schade, Inga Leschek

Bookmark here!

Yellow Stage, 8.Mai von 15:55-16:15 Uhr



Mit Mirjam Bach, Bastian Schweinsteiger, Esther Sedlaczek, Felix Neureuther



Die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land und die Olympischen Spiele beim Nachbarn Frankreich. 2024 ist für die ARD das Jahr des ganz großen Sports. Damit keine Sportmomente verpasst werden, startet die ARD ihre größte Digitaloffensive im Sportbereich. Was dahinter steckt, erklären die Expert*innen auf der Yellow Stage.

Bookmark here!

Conference Stage , 8.Mai von 18:15-19:05 Uhr



Mit Sven Kaulbars, Bastian Schweinsteiger, Martin Roschitz, Benedikt Höwedes



"Mach ihn, er macht ihn" – Mario Götzes goldenes Tor oder das 7:1 gegen Brasilien sind unvergessen. In der vierteiligen ARD Dokuserie „Wir Weltmeister, Abenteuer Fußball-WM 2014“, gibt es die ganze Story – und Geheimnisse, die noch niemand erfahren hat. Von Benedikt Höwedes‘ schwerem Autounfall kurz vor dem Turnier. Von Thomas Müllers irrer Wette vor dem Finale gegen Argentinien. Von Jogi Löws Flucht nach dem Titelgewinn. Bei der exklusiven Premiere sprechen die NDR Autoren Sven Kaulbars und Martin Roschitz gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger und Benedikt Höwedes über die besondere Doppel-Produktion von Serie und Podcast und verraten, wie man eine Geschichte erzählt, deren Ende schon jeder kennt, liebt und feiert. Die Serie ist ab dem 22. Mai in der ARD Mediathek und der Podcast ab dem 7. Mai in der ARD Audiothek abrufbar.

Bookmark here!

Auch in diesem Jahr präsentieren wir euch die Knaller aus der ARD Mediathek und ARD Audiothek an unserem Premiumstand auf dem OMR Festival. In Halle A1 Stand F12. Unser ARD Stage Host Daniel Bröckerhoff (@doktordab) führt euch an beiden Tagen durch das spannende Programm. Und wer nicht vor Ort sein kann, der verfolgt unsere Slots in einem exklusiven Livestream in die ARD Audiothek.

Am 7. Mai auf der ARD Stage

ARD Stage 12:00-12:30 Uhr



Mit dem Start der neuen Plattform im Februar in den USA beging auch ARTE einen zukunftsweisenden Schritt und machte für Apple’s Vision Pro drei eigens erstellte Apps zugänglich. Die Vision Pro wird mit den Augen, den Händen und der Stimme bedient. Über dieses intuitive Bedienfeld sind die ARTE-Inhalte, darunter prämierte Filme und Serien, Dokumentationen, Reportagen und Konzerte abrufbar und in einer faszinierenden immersiven Umgebung neu erlebbar. Zwei weitere Apps widmen sich dem immersiven Storytelling: die Liebesgeschichte "Gloomy Eyes" (englische Stimme: Colin Farrell) und "BattleScar", eine Coming of Age-Geschichte, erweitern die Grenzen des jungen Genres. Auf der OMR gibt ARTE erstmalig Einblicke in den Entstehungsprozess.

ARD Stage 13:00-13:30 Uhr



Von klein-klein zu groß-groß! Maxi Droste, stellvertretende Head of Content, und Thilo Kasper, Content-Stratege der ARD Mediathek, wissen, wovon sie reden. Über 200.000 Beiträge täglich kuratieren sie mit ihrem Team für die größte Streamingplattform Deutschlands: die ARD Mediathek. Doch nicht die Programmfülle allein macht die Mediathek zu einem Place to see, sondern auch die Regionalität. Klingt langweilig? Ist es aber ganz und gar nicht. Frei nach dem Motto "Content is King, local Content is Queen" geben die beiden spannende Einblicke, was die Mediathek besonders für die junge Zielgruppe so attraktiv macht, was sie von allen anderen unterscheidet und welche Programme sich in der Pipeline befinden.

ARD Stage 14:00-14:30 Uhr



Viel ist passiert in den deutschen Kinder- und Jugendzimmern zwischen der Wiedervereinigung und 9/11 – grob: in den aktuell gehypten 90’s – und bis weit in die Nullerjahre hinein. Was war relevant, was ist davon noch übrig? Und wie sieht ein Storytelling aus, das sich nicht in den Spinnweben der Mottenkiste verheddert? Wie kann man Nostalgie neu erzählen, wie gelingt die Zeitgeist-Zeitreise in die Ära um die Jahrtausendwende? Als First Mover adressierte die ARD mit den Streaming-Hits "Echt – unsere Jugend" und "VIVA – zu geil für diese Welt!", mit der Mockumentary "Szene Report" und dem AI-Innovations-Format "Boom!" erfolgreich an ein breites Mainstream-Publikum, aber auch an die Communities of Interest (Hip-Hop, Techno, Indie u. a.) von damals.

ARD Stage 15:00-15:30 Uhr



Auch wenn Dennis und Benni Wolter normalerweise ihren Gästen heikle Fragen stellen dürfen, sind sie heute selbst dran! Wir laden euch ein, gemeinsam mit uns auf der ARD Stage eine Runde "Ich hab noch nie..." mit den beiden zu spielen. Und das Beste daran: Auch Fragen aus dem Publikum sind erlaubt! Also, seid zahlreich dabei beim wildesten Q&A der gesamten OMR!

Im Anschluss gibt’s auch noch Zeit für ein Meet & Greet mit den beiden.

ARD Stage 16:30–17:00 Uhr



Seit “Die Discounter” kommt keiner mehr an ihnen vorbei: Die “Kleinen Brüdern” sind die heißesten Player im deutschen Streaming Universe. Jetzt steht ihre neue Serie und Koproduktion mit Pyjama Pictures in den Startlöchern: die fünftteilige Comedy Mockumentary “Player of Ibiza” startet am 10.05. in der ARD Mediathek. Reality TV Show auf Ibiza goes Feminismus Bootcamp in Buchholz in der Nordheide. Wie haben sie ihre unique Handschrift gefunden? Was hat sie zu dem Stoff inspiriert? Und wie passt ihre Serie in die ARD Mediathek? Darüber sprechen Kleine Brüder, Ina Kersten (Pyjama Pictures) und Maxi Droste (ARD Mediathek) auf der ARD Stage.

Am 8. Mai auf der ARD Stage

ARD Stage 11–11:30 Uhr



Mit Ernährung Krankheiten in den Griff bekommen oder sogar heilen? Das geht! Seit zehn Jahren beweisen die NDR Ernährungs-Docs, dass richtiges Essen oft mehr bewirken kann als der Griff zur Pille. Ihr Credo: Essen als Medizin, aber in geil! Mit diesem Konzept und einer beispiellosen Organic Reach-Strategie sind sie vom TV-Format zu einer der erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Digitalmarken gereift. Was die NDR E-Docs sagen, wird millionenfach gesehen, gehört und geklickt. Ob im TV, in der ARD Mediathek, auf YouTube, Instagram, WhatsApp oder im Podcast. Erlebt E-Doc Dr. Viola Andresen im Live-Podcast mit Host Julia Demann auf der ARD Stage und stellt im Q&A Fragen an Podcastmacherin Anna Kohout und Distributionsmanagerin Nadine Gries.

ARD Stage 12:00–12:30 Uhr



Podcasts boomen. Dazu tragen auch erfolgreiche Produktionen des ÖRR bei. Mit welchen Strategien die ARD Audiothek noch stärker in den Relevant Set – gerade auch bei jüngeren Nutzer*innen – gelangen will, wird u. a. exemplarisch am Beispiel des Podcasts "Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz" aufgezeigt. Durch persönliche Anekdoten der Hosts Jennifer Weist und Markus Kavka, sowie unterhaltsam-souveränen Journalismus erlangten auch längst bekannte Beefs (z. B. Madonna vs. Lady Gaga) ein erfrischendes Re-Make – und landeten auf vielen Playlists eines Podcast-Publikums, das sowohl den musikalischen Mainstream, als auch einzelne Communities of Interest (z. B. Hip-Hop) umfasste. Auf der ARD Stage: Jennifer Weist, Markus Kavka, Thomas Müller (Channelmanager ARD Audiothek).

ARD Stage 13:30–14:00 Uhr



Zwei Generationen Talk treffen auf der ARD Stage zum Schlagabtausch aufeinander. Während die NDR Talk Show bereits seit über 40 Jahren für gute Unterhaltung sorgt, ist die kleine Talkschwester deep und deutlich erst seit vier Jahren auf Sendung. So unterschiedlich ihr Publikum sein mag: Barbara und Aminata teilen die Neugier auf inspirierende Menschen, spannende Gespräche und ihr Herz für unkonventionelle Lebensentwürfe. Ihre ganz persönlichen Höhepunkte und Fails verraten sie im Interview mit Moderator Daniel Bröckerhoff.

ARD Stage 14:30–15:00 Uhr



Wie erzeugt man Tiefe und Intimität, ohne voyeuristisch zu sein? Wie schafft man Content, der die Leute bewegt und in Erinnerung bleibt? "Die Paartherapie" war eine der erfolgreichsten Dokuserien der ARD Mediathek im letzten Jahr. Darin begeben sich vier Paare auf die Couch: Sie wollen mit Paartherapeut Eric Hegmann ihre Beziehung aus der Krise führen. Verantwortet wird die Serie von der Redaktion SPIN im NDR, die junge Doku-Formate für die ARD Mediathek entwickelt. Im Herbst kommt Staffel 2, dazu gibt es den gleichnamigen Podcast von NDR 2. Auf der ARD Stage sprechen Domenica Berger und Florian Müller von SPIN über dokumentarisches Storytelling, starke Cliffhanger, zielgruppengerechte Distribution und wie man Content bingeable macht.

ARD Stage 16:00–16:30 Uhr



Ein Fußball-Weltmeister auf der ARD Stage: Benedikt Höwedes. Er fliegt voller Selbstzweifel zur WM 2014, als Streichkandidat und Außenseiter. Dann spielt er jede einzelne Minute des Turniers. Eine neue ARD Dokuserie und ein Podcast erzählen seine ungewöhnliche Heldenreise und landen dabei auch bei der Euphorie, die damals rund um das Weltmeister-Team herrschte. Für „Wir Weltmeister.“ haben sich die Autoren Sven Kaulbars und Martin Roschitz auf die Spuren der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien begeben und erlebten mit Höwedes, Bastian Schweinsteiger und Joachim Löw den WM-Rausch noch einmal. Die Serie ist ab dem 22. Mai in der ARD Mediathek und der Podcast ab dem 7. Mai in der ARD Audiothek abrufbar.

ARD Stage 16:45–17:15 Uhr



Seid ihr auch schon so hyped auf den ARD Sportsommer 2024? Unsere ARD Sportexpert*innen Esther Sedlaczek, Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther sind für euch bei den Olympischen Spielen in Frankreich und der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land unterwegs. Kommt vorbei zum exklusiven Meet & Greet mit dem ARD Sporttrio!

Ob über tolle neue Streaming-Ideen, spannende Podcasts, oder einfach nur, weil ihr ein Selfie mit Ernie und Bert wollt – im letzten Jahr haben wir schon gemerkt, ihr habt Bock euch mit uns zu unterhalten! In diesem Jahr haben wir erneut all unsere Innovations-Expertise sowie Expert*innen aus dem Marketing, der ARD Mediathek und ARD Audiothek an unserem Stand versammelt und ihr könnt euch jetzt schon mit einigen unseren NDR Expert*innen vor Ort verabreden. Schaut euch hier an, wer unter anderem vor Ort ist und schreibt die Kolleg*innen über den beigefügten Link an. Falls ihr allgemeine Fragen oder Interesse habt, mit uns auf der OMR in Kontakt zu kommen, schreibt uns eine Mail an meettheexpert@ndr.de. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch! Und kommt natürlich auch gern spontan vorbei, ihr findet uns in Halle A1, Stand F12.

Wenn du auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung bist, dann schau doch hier in unsere aktuellen Ausschreibungen für digitale Jobs im NDR. Oder sprich uns einfach auf unserem Stand an. Unser Recruiting Team ist vor Ort und steht gerne Rede und Antwort. Auch mit ihnen könnt ihr euch über die beigefügten Links schon direkt für einen Plausch verabreden.