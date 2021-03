Stand: 07.02.2020 00:00 Uhr 2020: Wie bewerten die Norddeutschen den NDR?

Der NDR hat, wie auch zuvor, ein sehr gutes Image. Die Norddeutschen halten den NDR unverändert für "freundlich, informativ, sachlich, regional und aktuell" - mit generellen Zustimmungswerten von 92 bis 88%. Für "sympathisch, kompetent und glaubwürdig" (letzteres 2020 erstmalig in diese Abfrage integriert) gibt es jeweils 85% Zustimmung.

Der NDR: "Vertrauenswürdig und typisch norddeutsch"

Der Aussage, der NDR sei "vertrauenswürdig, verlässlich und typisch norddeutsch" folgen 84 bis 82% der Befragten. Dass der NDR sein Geld wert ist, sagen wie im Vorjahr wieder 72% der Teilnehmenden.

Nach großem Zuwachs in 2019 bei der Zustimmung zu "ist mein Heimatsender" sinkt dieser Wert deutlich um 6 Prozentpunkte auf 65% - und liegt damit wieder in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Die Eigenschaften "typisch norddeutsch, nah am Publikum und unterhaltsam" geben jeweils drei Prozentpunkte ab. "Vielseitig" verliert das vierte Jahr in Folge leicht an Zustimmung, genauso wie die Zuschreibung "modern".

