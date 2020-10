Stand: 10.10.2019 15:21 Uhr Was kostet eine Minute Radioprogramm?

Herstellkosten pro Minute (2019) Programm Kosten pro Minute in € NDR 1 Niedersachsen 56 NDR Info 63 NDR Kultur 38 NDR 90,3 31 NDR 1 Radio MV 31 NDR 1 Welle Nord 33 NDR 2 21 N-JOY 14 NDR Blue 0,10 NDR Info Spezial 0,71 NDR Plus 0,70

NDR 1 Niedersachen

NDR 1 Niedersachsen hat als Landesprogramm für Niedersachsen ein ausgeprägt regionales Profil mit werktäglich 55 Programm-Fenstern aus den unterschiedlichen Landesteilen. Das Programm bietet ausführliche Nachrichten und am Abend ein vertiefendes Wortangebot – dazu "einfach die beste Musik" mit internationalen Pop-Klassikern, deutschen Kult-Hits und den schönsten Oldies. Außerdem liefert die Redaktion journalistische Beiträge für die Zentralprogramme des NDR und für die Radiowellen des NDR zu.

NDR Info

NDR Info ist das erfolgreichste Informationsprogramm im Norden und bietet umfassende, aktuelle Berichterstattung über Geschehnisse und Hintergründe aus Politik und Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Religion und Sport. Bei NDR Info sind die Auslandskorrespondent*innen für den Hörfunk angesiedelt. Am Abend und am Sonntag sendet NDR Info aufwändige Formate wie "Das Feature" sowie Hörspiele und Musiksendungen, z. B. "Play Jazz" oder "Nachtclub".

NDR Kultur

NDR Kultur ist das meistgehörte Kulturprogramm in Norddeutschland. Thematisch nimmt sich NDR Kultur aller relevanten kulturellen und kulturpolitischen Themen und Debatten an, insbesondere in Norddeutschland. Das Musikprogramm ist klassikdominiert. Das Abendprogramm ist Konzertübertragungen, musikalischen und literarischen Themenabenden sowie Feature-Sendungen und Hörspielen vorbehalten.

NDR 90,3

NDR 90,3 ist das Stadtradio in Hamburg, das eingebettet in ein populär-melodiöses Musikprogramm aus internationalen Oldies und deutschen Titeln umfassend über Hamburg informiert. Mit dem ausführlichen Nachrichtenangebot sowie Informationen aus Kultur, Sport, Wirtschaft und Unterhaltung setzt NDR 90,3 einen deutlich regionalen Schwerpunkt, ohne relevante Themen aus Deutschland und der Welt zu vernachlässigen. Sondersendungen am Abend und Sendungen zur plattdeutschen Sprachkultur vervollständigen das Angebot.

NDR 1 Radio MV

NDR 1 Radio MV begleitet täglich gut gelaunt in und durch den Tag: mit aktuellen Berichten, mit Nachrichten aus den vier Regionalstudios, mit guter Unterhaltung und einer melodiösen Musikauswahl. Die beliebte Morgensendung "Die Frühaufsteher" bietet ein umfassendes Serviceangebot aus viertelstündlichen Verkehrs- und Wetterinformationen und halbstündlichen Nachrichten. Die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter nutzt NDR 1 Radio MV nicht nur zur Kommunikation mit den Hörer*innen, sondern auch zur Verbreitung von Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern.

NDR 1 Welle Nord

NDR 1 Welle Nord ist das Landesprogramm für Schleswig-Holstein und bietet täglich 17 Stunden lang einen zuverlässigen Service gemixt mit Lieblingsmusik aus 50 Jahren Pop-Geschichte. Kompetente Reporter*innen aus den Studios in Kiel, Lübeck, Heide, Flensburg und Norderstedt versorgen die Menschen zwischen Nord- und Ostsee täglich mit aktuellen Nachrichten aus Politik, Alltag und Kultur – und das auch auf Plattdeutsch und Friesisch.

NDR 2

Markenzeichen von NDR 2 sind ein journalistisch geprägtes Profil, ein umfangreiches Musikrepertoire und originelle Comedy- und Unterhaltungsformate. NDR 2 ist eine der erfolgreichsten Radiowellen im Norden. Das Programm steht im Wettbewerb mit zahlreichen kommerziellen Radioanbietern.

N-JOY

N-JOY, die junge Radiomarke des NDR, erreicht täglich 1,2 Millionen Menschen und ist die Nummer 1 bei den Hörer*innen unter 30 im Norden. Das Programm steht für neue Musik, authentische Moderationstypen und Information mit Nutzwert ("news to use"). Großer Wert wird auf unterhaltende Moderationen und kompakte, aber zuverlässige und seriöse Informationen speziell für die junge Zielgruppe gelegt. N-JOY ist das Radio für neue Musik im Norden. Es fördert Künstler*innen aus Deutschland und Newcomer-Bands - sowohl im Programm als auch bei zahlreichen Veranstaltungen im Norden.

