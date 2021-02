T-Z

Bezeichnet in der Media-Analyse Radio alle Personen, die im Tagesablauf (5 bis 24 Uhr) während mindestens eines vorgegebenen Zeitintervalls (15 Minuten) ein Radioprogramm gehört haben, und sei es auch nur für ein paar Minuten. Der Wert wird entweder in Prozent oder als Hochrechnung in Mio. angegeben.

Weitere Informationen ma 2020 Audio II: Radiomarkt im Norden Wie viele Menschen schalten NDR Info ein, wie viele N-JOY oder NDR 2? Marktanteile und Tagesreichweiten der einzelnen Programme im Vergleich. mehr