365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag arbeiten wir für alle Menschen im Norden und produzieren ein vielfältiges Programm: nicht nur für das NDR Fernsehen, die NDR Hörfunkwellen und NDR.de. Sie finden Audios und Videos auch in unseren zahlreichen Apps sowie unseren Social-Media-Kanälen. Ganze Sendungen gibt es jederzeit in der Mediathek, Audios und Podcasts auf NDR.de und in der ARD Audiothek.

Wir bieten Ihnen neben Nachrichten, Dokumentationen, Features, Shows, Magazinen und Talks auch multimediale Inhalte zu Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung - und vieles mehr. Wir engagieren uns für kulturelle und medienpolitische Angebote in Norddeutschland und veranstalten eigene Konzerte, Lesungen und Events.

Wir stehen für demokratische Werte

Es ist uns ein wichtiges Anliegen und unser Auftrag, dass wir als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt mit unserem Programm die freie und demokratische Meinungsbildung fördern und zur Sicherung der Meinungsvielfalt beitragen. Wir achten nicht nur auf die freie Meinungsäußerung, sondern auch darauf, dass die Würde des Menschen in allen unseren Angeboten respektiert und geschützt wird. Geleitet von diesen Werten, ist es unser Anspruch, Ihnen mit den Angeboten des NDR einen größtmöglichen Nutzen zu bieten und Ihren Alltag auf diese Weise zu bereichern.

Wir berichten unabhängig und ausgewogen - auch aus Ihrer Region

Wir stellen sicher, dass Sie jederzeit auf unabhängige und ausgewogene Informationen zugreifen können - in der ARD Mediathek, auf NDR.de, in den NDR Apps und unseren Social-Media-Kanälen. Zudem bieten Ihnen die NDR 1 Landesprogramme im Radio und die Ländermagazine im NDR Fernsehen täglich aktuelle Nachrichten, Geschichten und Serviceinformationen aus Ihrer Region. Wir berichten, was Sie bewegt.

Mit unseren vier Landesfunkhäusern und 13 Regionalstudios in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, sind wir überall im Norden fest verankert und jederzeit schnell vor Ort, um aktuell und direkt zu berichten.

Die NDR Korrespondent*innen sind Teil des eng geknüpften Korrespondentennetzes der ARD und berichten aus Norddeutschland und vielen Regionen der Welt. Reporter*innen und Korrespondent*innen berichten über Aktuelles und erläutern Hintergründe. Sie ordnen ein und stellen Zusammenhänge her. So können Sie sich Ihre persönliche Meinung bilden.

Mithilfe unserer barrierefreien Angebote wollen wir allen Menschen im Norden die Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs ermöglichen. So bieten wir einen Großteil unserer Angebote bereits mit Untertiteln und Audiodeskription an. Außerdem gibt es ein umfangreiches Online-Angebot in Leichter Sprache sowie Videos in Gebärdensprache. Diese Angebote bauen wir weiter aus.

Ihr Rundfunkbeitrag garantiert dem NDR seine Unabhängigkeit von Politik und Wirtschaft. Zudem stellen der Rundfunkrat und der Verwaltungsrat sicher, dass wir mit unserer Arbeit stets die Interessensbereiche der Gesellschaft berücksichtigen.

Unsere Themen sind vielfältig

Von Nachrichten über Musik, Sport und Gesundheit bis hin zu Literatur - unsere tägliche Themenvielfalt in den Radioprogrammen, Fernsehsendungen und Onlineangeboten bietet Ihnen die Möglichkeit, genau die Inhalte auszuwählen, die Sie interessieren. Wahrscheinlich sind hier ebenso Angebote dabei, die nicht so sehr auf Ihr Interesse stoßen - das bringt die Themenvielfalt mit sich.

Bei uns finden auch vermeintliche Nischenthemen ihren Platz, die abseits der großen Trends und aktuellen Berichterstattung liegen. So stellen wir sicher, dass sich jeder in unserem Programmangebot wiederfindet und wir der Interessenvielfalt der Menschen im Norden gerecht werden.

Wir unterstützen und produzieren kulturelle Angebote

Ob Klassik oder Pop, in der Großstadt oder auf dem Land - mit unseren Medienpartnerschaften für Kultur-, Musik- und Filmprojekte unterstützen wir vielfältige kulturelle Angebote in den norddeutschen Bundesländern. Außerdem engagieren wir uns zum Beispiel mit eigenen Medienkompetenz-Projekten wie Discover Music!, Hörspiel in der Schule oder dem Zwergen-Abo für eine nachhaltige Medien- und Musikbildung.

Darüber hinaus bietet der NDR auch eigene Events an: Mit unseren Ensembles etwa können Sie Musik live erleben. Das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radiophilharmonie, der NDR Chor und die NDR Bigband sind über die Konzerthäuser Norddeutschlands hinaus bekannt.

Sie sind uns willkommen!

Der NDR gehört uns allen. Austausch und Dialog mit Ihnen sind uns ein besonders wichtiges Anliegen, genauso wie eine transparente Kommunikation über das, was wir tun. Mit Programmformaten wie dem NDR 2 Programmcheck, der Redezeit auf NDR Info oder auch der Programmaktion "Feedback@N-JOY" möchten wir von Ihnen erfahren, was Sie bewegt und interessiert.

Bei unserer jährlichen Publikumsaktion Wünsch dir deinen NDR können Sie bei uns hinter die Kulissen schauen oder bei Aktionen, Sendungen und Produktionen dabei sein. Regelmäßig laden wir zudem zu Previews zu unseren Dokumentationen und Spielfilmen ein.

Nutzen Sie auch die Kommentarfunktion auf NDR.de genauso wie in unseren Social-Media-Kanälen, um uns Feedback zu geben und sich am Meinungsaustausch mit anderen Nutzer*innen zu beteiligen.

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns gern. Sie können auch gern vorbeikommen und sich bei einer unserer Führungen zeigen lassen, wie wir arbeiten.