Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

NDR Elbphilharmonieorchester: Alan Gilbert & Emanuel Ax

Szymanowski und Zarębski: Kammermusik-Matinee

Clubkonzert übelst unverstärkt: Francesco Piemontesi

Donnerstag, 27.03., Freitag, 28.03. und Sonntag, 30.03.2025, Hamburg

Bewährtes Dreamteam: Seit Alan Gilbert Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters ist, kehrt der amerikanische Grandseigneur der Tastenkunst Emanuel Ax regelmäßig nach Hamburg zurück. Gemeinsam nehmen sich die beiden nun einem der berühmtesten Klavierkonzerte von Wolfgang Amadeus Mozart an. Schon aufgrund seiner dunklen Tonart und seinem dementsprechend dramatischen Gestus ragt das d-Moll-Konzert KV 466 aus der Reihe der sonst meist in Dur stehenden Klavierkonzerte des Komponisten heraus – das ist der Mozart des "Don Giovanni" und des Requiems. Dazu gibt's Strauss' "Ein Heldenleben" in der Hamburger Elbphilharmonie.

Zum Konzert:

Sonntag, 02.03.2025, Hannover

Auf Entdeckungsreise in wenig bekanntes Terrain begibt sich die vierte Kammermusik-Matinee der Saison 2024/25. Die Leitung der Expedition übernimmt Bartosz Zachlod, Stimmführer der Zweiten Geigen der NDR Radiophilharmonie und passionierter Kammermusiker. Zusammen mit seinen Kolleg:innen präsentiert er Werke aus seiner polnischen Heimat: Karol Szymanowskis Violinsonate op. 9 und das hochromantische Klavierquintett von Juliusz Zarębski. Prädikat: absolut lohnenswert!

Zum Konzert:

Mittwoch, 05.03.2025, Hamburg

Eine lange Bar, schummriges Licht, Sitzsäcke und ein entspanntes Publikum. So sehen Konzertabende bei "übelst unverstärkt“ aus, an denen Musiker:innen des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Uebel & Gefährlich auf St. Pauli gemeinsam mit internationalen Solist:innen auftreten. Bei den übelst coolen Kammermusikabenden im Bunker an der Feldstraße gewähren die Künstler:innen darüber hinaus spannende Einblicke in ihre Projekte, auch mal gespickt mit Fun Facts aus der Musikszene. Am 5. März gibt es Klassik im Club mit dem Schweizer Pianisten Francesco Piemontesi.

Zum Konzert:

