Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Weltspiegel Doku: Island - Die Macht der Influencer

Doku: Alkohol Detox - Die Challenge

Neue Staffel: Die Ernährungs-Docs

Island ist eines der angesagtesten Reiseziele Europas. Das Land aus Feuer und Eis, gerade mal 400.000 Einwohner, zieht jedes Jahr Millionen Touristen an. Die eigentlich karge Vulkaninsel weit draußen im Atlantik erscheint auf Youtube, Instagram und TikTok als perfekter Sehnsuchtsort. Aber ist das, was uns die Influencer zeigen, wirklich echt? Um das herauszufinden, begleitet ARD-Korrespondent Christian Blenker Influencerinnen und Influencer auf einem Roadtrip durch Island.

Wie schwierig ist es wirklich, vier Wochen lang keinen Alkohol zu trinken? Und was bringt es für die Gesundheit? Vier prominente Frauen wagen das Experiment: Schauspielerin Tina Ruland, Partyschlager-Sängerin Steffi Landerer, Moderatorin Seraphina Kalze und Influencerin Sandra Lambeck. Halten alle durch? Welche Auswirkungen hat der "trockene Monat" auf ihre Haut, den Schlaf und ihren Energielevel? NDR Ernährungs-Doc Dr. Matthias Riedl begleitet die Challenge medizinisch und Psychologin Lisa Hauptmann hat Tipps zum Durchhalten.

Essen als Medizin: Die Ernährungs-Docs, allesamt erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Ernährungsstrategien Symptome deutlich verbessern, Krankheiten sogar heilen und so Menschen helfen, die an ihren massiven Gesundheitsproblemen fast verzweifeln. Die "Docs", das sind Matthias Riedl, Jörn Klasen, Silja Schäfer und Viola Andresen. An Bord einer "Hausboot-Praxis" mitten in Hamburg zeigen die vier, wie sich mit speziellem Essen schon innerhalb weniger Monate oft erstaunliche Erfolge erzielen lassen.

