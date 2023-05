Stand: 24.05.2023 05:00 Uhr „Trainer wie ich werden nicht mehr gewollt“ – HSV-Legende Felix Magath bei NDR 90,3

In der neuen Folge des NDR 90,3 Podcasts „Feel Hamburg“ spricht Felix Magath über die große Zeit des HSV 1983. "Wir waren glücklich, wir waren stolz, für den HSV zu spielen. Wir konnten uns nichts anderes vorstellen. Es war traumhaft." Aber Magath erzählt auch von der für ihn schweren Zeit, als er in Hamburg als Trainer entlassen wurde: "Es hat so weh getan."

Felix Magath zeigt sich im Gespräch mit Britta Kehrhahn von seiner menschlichen Seite. Er erzählt von Ängsten, von dunklen Treppenhäusern und vom kleinen Jungen Felix, der immer, wenn er den Bus verpasst hatte, nach Hause rannte und sich dabei vorstellte, Olympiasieger zu werden. Felix Magath spricht über Disziplin, die dazu führte, dass er als Jugendlicher nie Geburtstage gefeiert hat.

Auch schöne Anekdoten hält Felix Magath bereit: Wie er nämlich bei einem missglückten Fallschirmsprung in Hartenholm im Baum landete und von der Feuerwehr gerettet wurde. "Für mich war das ganz nett, mal was anderes."

Und natürlich erzählt Magath von seinem Traum, noch einmal ein Profiteam zu trainieren, sagt aber auch: "Trainer wie ich werden nicht mehr gewollt."

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

