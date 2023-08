Stand: 28.08.2023 10:00 Uhr „Tatsächlich schwanger – Alles, was ihr jetzt wissen müsst“: Ein Podcast von N-JOY mit großem Online-Angebot auf NDR.de

Eine Schwangerschaft ändert alles! Ganz egal ob sie lang herbeigesehnt war oder ganz unerwartet kommt. Tausend Fragen schießen werdenden Müttern durch den Kopf: Was darf ich jetzt eigentlich noch? Wie kann ich mich auf die Geburt vorbereiten? Wie merke ich eigentlich, dass die Geburt losgeht? Worauf muss ich achten, wenn das Baby da ist?

Im Netz tummeln sich dazu unzählige Mythen. Das verunsichert oft noch mehr. Auch für Partner oder Partnerinnen ist es eine aufregende Zeit und sie stellen sich oft die Frage: Wie kann ich bestmöglich unterstützen?

Im neuen 12-teiligen N-JOY-Podcast und dem begleitenden Web-Angebot „Tatsächlich schwanger – Alles, was ihr jetzt wissen müsst“ gibt Dr. Med. Manuela Tavares de Sousa, Ärztin im Perinatalzentrum des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf, medizinisch verlässliche Antworten. Der Podcast ist wie eine Reise – vom positiven Schwangerschaftstest bis zu Geburt und Wochenbett. Eine Reise für die Schwangere und deren Partner oder Partnerin gleichermaßen. Kompakt, wissenschaftlich geprüft und verständlich. Im Gespräch mit der Expertin sind die jungen Eltern Tim Winterscheidt und Lucy Knuth.

NDR-Journalistin Lucie Kluth hat selbst einen kleinen Sohn und spricht aus der Mutter-Perspektive. „Ich hätte mir damals genauso einen Podcast gewünscht als ich schwanger war. Ich habe zwar viele Informationen in Internet gefunden, aber da wusste ich manchmal echt nicht, was falsch oder richtig ist und ob das wissenschaftlich überhaupt fundiert ist.“

NDR-Journalist Tim Winterscheid hat als Vater von zwei Kindern die Brille des Papas und Partners auf. „Ich bin so froh, dass es jetzt endlich einen Podcast gibt, bei dem auch immer die wichtigsten Fragen und Tipps für alle Partner und Partnerinnen geklärt werden. Wir werden in den Ratgebern leider oft vergessen. Die meisten Angebote richten sich nämlich nur an die Schwangere.“

Schwangerschafts-Expertin Dr. Med. Manuela Tavares de Sousa ist Ärztin am Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf (UKE) und in einer eigenen Praxis. Sie hat schon über 3000 Geburten begleitet. „Mein Praxisalltag zeigt mir, dass viele Schwangere ganz viele wichtige Informationen nicht haben. In diesem Podcast teile ich mein Wissen und hoffe, dass ich so viele wie möglich damit erreichen kann.“

Die drei Podcast-Gastgeber*innen lotsen Eltern in spe durch das Dickicht an – mal mehr mal weniger seriösen – Informationen rund ums Schwangersein und klären die wichtigsten Fragen bis zur ersten Zeit mit Baby.

Projektleiterin Isabel Scholz von N-JOY: “Wir sind überzeugt davon, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass viele Schwangere und auch deren Partner oder Partnerinnen die wichtigsten Infos für diese spannende Zeit der Schwangerschaft und der ersten Zeit mit Baby haben werden.”

Begleitend zum Podcast gibt es alle wichtigen Informationen übersichtlich aufbereitet im Netz unter www.ndr.de/tatsaechlichschwanger .

NDR.de Redaktionsleiterin Sabine Klein: “Gerade weil die meisten zuerst im Netz nachgucken und dort viele Mythen und interessengeleitete Beiträge kursieren, ist es wichtig, seriöse und wissenschaftlich fundierte Informationen anzubieten. Das machen wir mit unserem Angebot.“

In einer Podcast-Folge wird eine komplette Geburt Schritt für Schritt durchgespielt, in weiteren Folgen geht es zum Beispiel um Pränataldiagnostik und Aborte. Die ersten beiden Folgen erscheinen am 31. August 2023 – in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt es dann immer donnerstags. Im Vorführraum des NDR Presseportals finden Sie die ersten zwei Folgen schon jetzt zum Reinhören.

Folge 1 Schwanger: Was darf ich und was nicht?

Folge 2 Standarduntersuchungen

Trailer und Podcast-Folgen sind hier abrufbar: https://1.ard.de/tatsaechlich_schwanger?pr

Interviews mit den Podcast-Gastgeber*innen vermitteln wir gerne.

28. August 2023 / YM

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse