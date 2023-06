Stand: 28.06.2023 05:00 Uhr "Ich wollte nie ein Baum sein": Polizeiruf 110 Kommissarin Lina Beckmann bei NDR 90,3

In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 erzählt Lina Beckmann, die zurzeit als Kommissarin Melly Böwe im Rostocker Polizeiruf 110 ermittelt, dass sie in der Schultheater-AG immer die großen Rollen wollte. "Wir waren auf der Waldorfschule und da gab es Klassenspiele und Theater. Man musste immer was aufführen….Ich weiß, dass uns (den fünf Beckmann-Geschwistern) dieses Spielen auf der Bühne Bock gemacht hat", erinnert sich Lina Beckmann und schmunzelt: "Wir waren alle angefixt, wenn da eine Aufführung war. Wir waren immer traurig, wenn wir ein Baum (im Krippenspiel) sein mussten."

Im Gespräch mit "Feel Hamburg" Host Daniel Kaiser erzählt die Schauspielerin auch, wie sie und ihr heutiger Ehemann Charly Hübner sich kennengelernt haben und wie es ihr ging, als sie das erste Mal bei ihm in Hamburg zu Gast war. "Ich habe ihn hier mal besucht und dachte, was für eine geile Stadt. Wenn mal eine Großstadt, dann Hamburg. Und dann hat er mir die Elbe gezeigt, nicht die Alster, wir sind Fahrrad gefahren und ich war angetan von der Weite", schwärmt Lina Beckmann. "Und dann haben wir Fischbrötchen gegessen und Bier an der Elbe getrunken." Später, als klar war, dass sie nach Hamburg ziehen würde, habe sie sich die Stadt eher unter praktischen Gesichtspunkten angeschaut. "Wie fährt die S-Bahn, wie komme ich zur Arbeit? Die Stadt, muss ich sagen, hat es mir nie schwer gemacht. Es war wunderschön hier anzukommen."

Inzwischen lebt sie mit Charly Hübner und ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung schon lange in Othmarschen und ist hier sehr gerne zu Hause. "Wir haben da die Schule für meinen Sohn gefunden und sind dann wegen der Schule immer in der Ecke geblieben. Und wir fanden es auch nie so unerträglich, dass wir da unbedingt weg wollten. Es ist super. Wir sind fünf Minuten von der Elbe entfernt", erklärt die Schauspielerin.

Im Podcast "Feel Hamburg" erzählt Lina Beckmann auch von den Dreharbeiten zum Polizeiruf 110, ihrer Leidenschaft fürs "Bulli"-Fahren und verrät, dass sie sehr gerne von fremden Menschen angesprochen wird.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

