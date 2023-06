Stand: 21.06.2023 05:00 Uhr Ein anrüchiger Studentenjob - Schauspielerin Anna Loos bei NDR 90,3

In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 erzählt die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos, womit sie das Geld für ihr Schauspielstudium verdient hat. "Angefangen habe ich mit Klos putzen im Subbotnik, das ist so ein Frühstücksladen gewesen", erzählt die Künstlerin. "Am Wochenende war da immer Party, Disco und so. Da war montags das schlimmste Kloputzen." Nach geraumer Zeit sei sie dann aber aufgestiegen. "Ich habe mich hochgearbeitet von der Kloputzerin zum Frühstücksdienst."

Auch wenn die Schauspielerin mit ihrer Familie seit vielen Jahren in Berlin lebt, ist sie doch weiterhin sehr regelmäßig in Hamburg. Zum einen für die Dreharbeiten der ZDF-Fernsehserie "Helen Dorn" und zum anderen, weil sie die Stadt, in der sie erwachsen wurde, so liebt. Den Beinamen "Tor zur Welt" trägt die Hansestadt für Anna Loos wortwörtlich. Sie hat vor einiger Zeit hier ihren Bootsführerschein gemacht. "Ich bin jetzt Skipper. Ich darf Motorboote auf See und Binnengewässern fahren. Ich könnte auch die Aida steuern, aber ich darf kein Geld dafür nehmen", schmunzelt die Schauspielerin.

Im Gespräch mit NDR 90,3 Host Daniel Kaiser erzählt Anna Loos auch von ihrer Flucht aus der DDR, ihrer besonderen Liebe zum Stadtteil St. Pauli und verrät, warum sie gerne an einem Klassentreffen ihrer Wedeler Gymnasialklasse teilnehmen würde.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse