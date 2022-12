Stand: 30.12.2022 10:07 Uhr 50 Jahre deutsche Sesamstraße – Jetzt wird gefeiert!

Die Sesamstraße wird 50! Am 8. Januar 1973 startete das erfolgreiche NDR Kinderprogramm im deutschen Fernsehen. Jetzt wird gefeiert mit Highlights im Ersten, bei KiKA, im Radio- und Fernsehprogramm des NDR sowie in der ARD Mediathek. Darüber hinaus kooperiert der NDR anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Sesamstraße“ mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg und dem Auswanderermuseum BallinStadt, die der Sesamstraße zwei große Sonderausstellungen im Jubiläumsjahr widmen.

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: „Die Sesamstraße ist ein Klassiker des öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehens. Sie bringt - nicht nur - den Jüngsten etwas bei und ist gleichzeitig urkomisch. Die Sesamstraße vermittelt Werte, fördert Fairness und Toleranz, feiert Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Vor allem nimmt die Sesamstraße Kinder ernst und begegnet ihnen auf Augenhöhe. Im Titelsong heißt es ‚Wer nicht fragt bleibt dumm‘ – das gilt seit 50 Jahren und ist auch heute noch aktuell.“

Am Freitag, 6. Januar, klingelt der Wecker in der Sesamstraße etwas früher, denn Ernie und Bert sind zu Gast bei Elke Wiswedel und Jens Mahrhold im NDR 2 Morgen ab 5 Uhr. NDR 2 Hörer*innen haben dann noch die Chance, Tickets für das seit langem ausverkaufte große Jubiläumskonzert mit Ernie und Bert und dem NDR Elbphilharmonie Orchester am 28. Januar in der Elbphilharmonie zu gewinnen.

Der Jubiläumstag beginnt am Sontag, 8. Januar, im Ersten mit einem „tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße“ um 7.20 Uhr. Caren Miosga moderiert die Sondersendung. Das Krümelmonster spricht seinen ersten tagesthemen-Kommentar.

„Tausend tolle Sachen!“ ist eine Hommage an die Sesamstraße: Meltem Kaptan, Wotan Wilke Möhring, Bernhard Hoëcker, Lisa Feller, Ingo Zamperoni, Aline Abboud, Blümchen, Adel Tawil, Bülent Ceylan und Lisa-Marie Koroll gehen auf Zeitreise. Sie kommentieren unvergessliche Momente aus 50 Jahren Sesamstraße. „Tausend tolle Sachen!“ zeigt Fernsehschätze Jahrzehnt für Jahrzehnt – beginnend mit den 1970er Jahren. Zu sehen sind die fünf 30-minütigen Folgen Online First in der ARD Mediathek ab 1. Januar und am Sonntag, 8. Januar von 7.30 Uhr an in Das Erste.

KiKA feiert ab 17.35 Uhr „50 Jahre Sesamstraße: Die Geburtstagssendung“. Ernie plant eine Überraschungsparty für Bert und spannt dabei seinen Freund schon in die Vorbereitungen viel stärker ein, als dem lieb ist! Das NDR Kinderradio gratuliert der Sesamstraße bei „Mikado am Sonntag“ mit vielen Überraschungen. Zu hören auf NDR Info von 8.04 Uhr bis 9 Uhr und in der ARD Audiothek.

Sonderausstellungen in zwei großen Hamburger Museen

Das Auswanderermuseum BallinStadt zeigt vom 16. Februar an die Sonderausstellung „50 Jahre Sesamstraße“. Unter dem Motto „Staunen, Anfassen und Mitmachen“ präsentiert die Ausstellung original Objekte aus fünf Jahrzehnten, schaut aber auch über den Teller­rand der deutschen Fernsehgeschichte hinaus und erforscht die Sesamstraße als weltweites Kulturphänomen.

Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg lädt am Sonntag, 8. Januar von 10 bis 18 Uhr zu einem bunten Aktionstag rund um die Sesamstraße ein. Für Kinder gibt es kreative Mitmachangebote. Ernie und Bert beantworten Kindern und Erwachsenen ihre Fragen. Elmo lädt ein zum „Meet & Greet“. Der Aktionstag bietet einen Vorgeschmack auf die Sonderausstellung "Sesamstraße. 50 Jahre Wer, Wie, Was!", die vom 7. Mai 2023 bis zum 7. Januar 2024 zu sehen und zu erleben ist. Im Fokus stehen dabei die Gestaltung und die handwerkliche Produktion der Sendung von den Anfängen bis heute.

Die Angebote der Sesamstraße sind auf sesamstrasse.de, in der ARD Mediathek, auf kika.de; in der „Sesamstrasse“-App, der KiKANiNCHEN-App sowie im KiKA-Player jederzeit verfügbar. Die Sesamstraße ist wochentags um 7.45 Uhr bei KiKA zu sehen. Im NDR Fernsehen läuft sie dienstags bis freitags um 6 Uhr.

Weitere Infos: JUBILÄUM - 50 Jahre deutsche Sesamstraße

Hier finden Sie aktuell ein Interview mit den Puppenspielern Martin Paas (Ernie) und Carsten Haffke (Bert) zur freien redaktionellen Verwendung!

Pressemappe: ndr.de/presse

Fotos: ARD-Foto.de

MK&G: https://www.mkg-hamburg.de/ausstellungen/sesamstrasse

BallinStadt: https://www.ballinstadt.de

30. Dezember 2022/LL

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse