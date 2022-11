Jubiläum: 50 Jahre Sesamstraße !

So können auch Menschen mit Hörminderung oder eingeschränkter Sehkraft die Sesamstraße erleben - das barrierefreie Angebot gibt es in der ARD Mediathek.

Ernie feiert am 28. Januar, Elmo am 2. Februar, Bert am 26. Juli, Grobi am 14. Oktober und Krümel am 2. November. Ein Geburtsjahr gibt es allerdings nicht.