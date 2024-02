Der Große Sendesaal

*(1) Auch die fünf weiteren Funksäle des Neubaus waren in ihrem Aufbau auf Flexibilität angelegt, wenn auch in bescheidenerem Maße, vgl. hierzu sowie dem weiteren Raumprogramm des NORAG-Hauses: Astrid Prühs: Das Noraghaus in Hamburg. Versuch einer Einordnung in die Funkhausarchitektur der 20er und 30er Jahre, [Magisterarbeit Universität] Hamburg 1990, S. 20, 24–29.



*(2) Vgl. ebenda, S. 22.



*(3) Für eine genaue Beschreibung der Technik und des Hauses, vgl. insb. Adolf Goetz: "Das Noraghaus", in: Alfredo Puls und Emil Richter (Hg.): Das neue Noraghaus Hamburg, Berlin 1930, S. 20–30. Zu weiteren Experimentierzwecken beheimatete das Funkhaus auch ein separates "Rundfunk-Laboratorium". Zur Beschreibung, Modifizierbarkeit und Beleuchtung des Saales, vgl. Prühs 1990 (wie Anm. 1), S. 16–24.



*(4) Wenn Sie Einzelheiten zu Technik, Funktion und Geschichte des Instruments erfahren möchten – oder sich über die Arbeit des Musikers Gerhard Gregor informieren wollen, der die Orgel zu einer der bekanntesten Rundfunkorgeln Europas werden ließ, stöbern Sie in den Texten des Konzertpianisten und Experten für die Welte-Funkorgel, Jürgen Lamke, in der NDR-Chronik: https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/chronik/Die-Welte-Funkorgel-ein-Multitalent-fuer-das-Radio,weltefunkorgel101.html



Auch die Website des Vereins der Freunde der Welte-Funkorgel Hamburg e.V., der bis zum Beginn der Pandemie aktiv bestand, informiert Sie weitergehend über die Orgel. Der Weiterbetrieb von Verein und Website sind zur Zeit nicht gesichert, url: http://www.rundfunkorgel-hamburg.de/index.html



*(5) Vgl. Prühs 1990 (wie Anm.1), S. 120–122.