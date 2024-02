Eine Villa für den Hörfunk

*(1) Dies galt den einheitlichen Baubedingungen, vgl. zur Geschichte des Stadtteils: Hermann Hipp: Freie und Hansestadt Hamburg. Geschichte, Kultur und Stadtbaukunst an Elbe und Alster, [DuMont Kunst-Reiseführer] Köln 1996, S. 380–386.



*(2) "Das Haus, Rothenbaumchaussee 132, war Anfang der [18]90er Jahre von Gustav Engelbrecht erbaut, der […] als junger Kommis nach Singapore gekommen und später durch Tabakplantagen auf Sumatra reich geworden war. Er bewohnte es bis zur Inflationszeit, als er sein ganzes Vermögen verloren hat. Er zog nach München, wo er bald starb. […] Sein Nachfolger, C. von Hein, hatte sich in China + Japan ein schönes Vermögen erworben, als er das Engelbrecht’sche Haus kaufte. […E]r spekulierte stark in Wolle, und das Resultat war, daß er dabei schließlich nicht in der Wolle, sondern in der Tinte saß, so daß Haus, Mobiliar & Kunstsachen verkauft werden mußten. Kaufmannsschicksale.", handschriftlicher Eintrag im Auktionskatalog der Versteigerung der von Hein’schen Villen-Einrichtung. Rothenbaum-Chaussee 132. Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, [Hamburg 1926], NDR-Bibliothek, Sign.: ME VII h 136f. – Das Todesjahr von Gustav Engelbrecht ist nicht gesichert und mit "um 1923" in der Sekundärliteratur angegeben. Sein Nachlass ist 1924 in Berlin versteigert worden, darin auch Bestände seiner Kunstsammlung.



*(3) Mehr zu den ersten Jahren erfahren Sie u.a. in der NDR Chronik, insb. Hans-Ulrich Wagner: "Ein Funkhaus für den Norden", url: https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/chronik/Ein-Funkhaus-fuer-Norden,funkhaus111.html. Vgl. ebenso ders. und Wencke Stegemann: "‘Hallo, hallo! Hier Radio!‘ – Ein neues Medium verschafft sich Gehör: Der Rundfunk in Hamburg", in: Dirk Hempel und Friederike Weimar (Hg.): ‚Himmel auf Zeit‘. Die Kultur der 1920er Jahre in Hamburg, Neumünster 2010, S. 177–202 wie auch Astrid Prühs: Das Noraghaus in Hamburg. Versuch einer Einordnung in die Funkhausarchitektur der 20er und 30er Jahre, [Magisterarbeit Universität] Hamburg 1990, S. 3f.



*(4) Vgl. Prühs 1990 (wie Anm. 3), S. 42–62.



*(5) Vgl. StAH 621-1/144, Nr. 624, Emil Puls (Architekt der Firma Puls & Richter): "Das neue Funkhaus der NORAG", Vortrag Juli 1930.



*(6) Vgl. Prühs 1990 (wie Anm. 3), S. 13.



*(7) Durch verschiedene An- und Umbauten ist die Villa heute weder anhand der Fassade noch in den Innenräumen zu erahnen.