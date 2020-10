Volontariat im NDR

Volontär*innen im NDR machen Programm - und das überall im Norden. Der NDR hat mehr als 80 Redaktionen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. In 24 Monaten Ausbildung lernen die Volontär*innen ungefähr zehn bis zwölf davon kennen, arbeiten in Studios wie Flensburg und Braunschweig, Funkhäusern wie Hannover und Schwerin, in Redaktionen wie N-JOY, extra3, ndr.de, ZAPP, NDR Info oder NDR Talkshow. Dazu kommen Einsätze auf Veranstaltungen, zum Beispiel Reeperbahnfestival, Hurricane Festival, NDR Sommertour und Eurovision Song Contest.

Das suchen wir:

Wir suchen 18 Nachwuchsjournalist*innen, die



Lust auf Norddeutschland und den Arbeitgeber NDR haben,

wichtige Informationen, gesellschaftlich relevante Themen sowie Geschichten von Menschen mediengerecht aufbereiten und präsentieren wollen,

darüber hinaus noch spezielle Interessen haben, zum Beispiel an Zielgruppenanalysen, Distributionsformen, technischen Innovationen oder Auswertung von Daten und Statistiken.

Das bringst du mit:

Abitur oder Fachhochschulreife

Erste journalistische Erfahrungen durch z. B. Praktika, Veröffentlichungen in unterschiedlichen Medien

Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift

Affinität zu multimedialem Arbeiten sowie gutes technisches Verständnis

Bereitschaft, an unterschiedlichen Standorten und in wechselnden Teams zu arbeiten

Kein vorheriges journalistisches Volontariat

Studium wünschenswert, aber keine Bedingung

Ggf. anderweitige berufliche Erfahrungen

Führerschein (für Pkw) wünschenswert

Das bieten wir dir:

Während des Programmvolontariats wechseln sich Ausbildungsmodule und praktische Stationen ab. Du durchläufst etwa zehn bis zwölf redaktionelle Stationen im NDR.

Die begleitenden Ausbildungsmodule beinhalten unter anderem:



Einführung in den Journalismus, Medienrecht und Medienethik

Einführung in Interview- und Gesprächsführung

Journalistisches Schreiben bzw. Texten

Einführung in Hörfunk, Fernsehen und das Arbeiten als VJ (Videojournalist/-in)

Einführung in Online und Social Media

Recherche, Einführung in den Datenjournalismus

Mobile Reporting

Live-Formate in Hörfunk, Fernsehen, Online und Social Media

Formatentwicklung

Individuelles Sprechtraining

Hinzu kommen spezielle Ausbildungsprojekte oder -einsätze (Beispiele aus den vergangenen Jahren: Eurovision Song Contest, NDR 2 Soundcheck Festival, Kieler Woche, NDR Sommertour, Deutscher Radiopreis).

So bewirbst du dich:

Du kannst dich innerhalb von zwei Monaten über unser Online Portal bewerben. Nächster Bewerbungszeitraum voraussichtlich im Herbst 2021. Die Volontärskommission trifft danach eine erste Auswahl. Die benannten Bewerber*innen werden zu Auswahltagen nach Hannover und Hamburg eingeladen. Diese werden dann voraussichtlich im Frühjahr 2022 stattfinden.

Alle Infos zur Bewerbung auf einen Blick: Beginn des Volontariats: jeweils zum 1. August eines Jahres

Dauer: 24 Monate

Orte: Hannover, Hamburg und andere NDR Standorte



Bewerbungszeitraum:

Voraussichtlich Herbst 2021



Auswahltermine inkl. Wissenstest & Vorstellungsgespräch:

jeweils im Frühjahr eines Jahres



Bewerbung:

Bitte bewirb dich ausschließlich über das Online-Formular. Lade alle von uns gewünschten Bewerbungsunterlagen als Anhänge hoch und achte auf die angegebenen Dateiformate. Für alle gelten die gleichen Chancen. Vergessene Anhänge werden wir nach Bewerbungsschluss nicht mehr annehmen. Fehlen wichtige Unterlagen, können wir deine Bewerbung ggf. nicht berücksichtigen. Daher prüfe alles noch einmal genau, bevor du deine Bewerbung abschickst.



Gewünschte Bewerbungsunterlagen:

Bewerbungs- bzw. Motivationsschreiben

Tabellarischer Lebenslauf

Schulische und ggf. berufliche Zeugnisse

Nachweis über journalistische Erfahrungen, z. B. durch veröffentlichte Arbeitsproben

Kreative Selbstpräsentation "Ich in 1’30 min" in einem Audio-, Video- oder Social Mediaformat

Ansprechpartnerin:

Diana Dlugosch

Telefon: (0511) 988 2060

E-Mail: ndr.volontaersausbildung@ndr.de

So wählen wir aus:

Jedes Jahr bewerben sich mehrere hundert Menschen für das Programmvolontariat im NDR. Nicht alle bekommen einen der begehrten 18 Plätze. Überlege dir daher genau, mit was und wie du uns von dir überzeugen kannst. Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Auswahltage in Hannover und Hamburg:

An dem Auswahltag in Hannover absolvierst du einen Wissenstest, fertigst eine Reportage an und stellst deine journalistische Kreativität unter Beweis. Solltest du diese Aufgaben erfolgreich überstanden haben, kannst du die Volontärskommission in einem persönlichen Gespräch in Hamburg von dir überzeugen. Bereits nach wenigen Tagen weißt du, ob der NDR sich für dich entschieden hat.

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind uns willkommen. Sie werden bei gleicher Eignung und Befähigung vorrangig berücksichtigt.

Perspektiven im NDR:

Die Mehrzahl der ehemaligen Programmvolontär*innen ist nach wie vor im NDR tätig, darunter sind Autor*innen und Redakteur*innen. Einige sind inzwischen Führungskräfte, leiten Programmbereiche oder eine Direktion. Ziel ist es, nach Abschluss des Programmvolontariats als freie Journalistin oder freier Journalist mit Rahmenvertrag beziehungsweise als Redakteur*in im NDR zu arbeiten. Ausgebildete Programmvolontär*innen können für alle vier Landesfunkhäuser, die Zentralprogramme und multimedial arbeiten.

So wird das Volontariat vergütet:

1. Halbjahr: 1.634,05 Euro

2. Halbjahr: 1.720,76 Euro

3. Halbjahr: 1.807,47 Euro

4. Halbjahr: 1.894,18 Euro

Für die Zeit des Programmvolontariats werden insgesamt 48 Urlaubstage gewährt. Außerdem werden Spesen für alle Einsätze außerhalb Hamburgs gezahlt.