Mit Rüben und Wurzeln gesund durch den Herbst

Rüben und Wurzeln sind typische Wintergemüse. In den vergangenen Jahrzehnten sind sie mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Doch nun erfreuen sich diese alten Gemüsesorten neuer Beliebtheit. Denn aus Teltower Rübchen, Steckrüben, Pastinaken, Petersilienwurzeln oder Schwarzwurzeln lassen sich nicht nur gesunde, sondern auch schmackhafte Gerichte zubereiten. Während der Geschmack und die Verarbeitung von Karotten, Steckrüben und Pastinaken hinreichend bekannt sind, sind zum Beispiel die Petersilien- und Schwarzwurzeln weitestgehend unbekannt.

Mit alten Gemüsesorten gesund und lecker kochen Visite - 17.10.2017 20:15 Uhr Autor/in: Madlen Zeller Alte Gemüsesorten wie Petersilienwurzeln, Mangold und Schwarzwurzeln sind wieder beliebt. Mit ihnen lassen sich gesunde und leckere Gerichte zubereiten.







Petersilienwurzeln: Würziger Petersiliengeschmack

Petersilienwurzeln haben einen kräftig-würzigen Petersiliengeschmack, der intensiver ist als der von Blattpetersilie. Er ähnelt dem der Pastinake oder des Knollensellerie. Petersilienwurzeln werden häufig zum Würzen von Suppen und Gemüseeintöpfen verwendet. Die Wurzeln können aber auch gut alleine oder zusammen mit Kartoffeln zu Püree verarbeitet werden. Gebraten oder kurz gedünstet sind sie eine leckere Gemüsebeilage und roh geraspelt verfeinern sie Salate. Sie sind reich am Kalzium und Vitamin C.

Schwarzwurzeln: Nährstoffreicher Winterspargel

Schwarzwurzeln sind auch als Winterspargel bekannt. Sie kommen ursprünglich aus Spanien. Sie sind mit Löwenzahn verwandt und wurden lange Zeit als Heilpflanze genutzt. Auch sie sind ein klassisches Wintergemüse. Der Geschmack der Schwarzwurzeln ist leicht nussig und würzig, prinzipiell aber etwas milder als der des Spargels. Sie sind reich an Kalium, Eisen, Vitamin B1 und E sowie Folsäure. Schwarzwurzeln enthalten nach Erbsen und Bohnen die meisten Nährstoffe von allen Gemüsearten. Zudem sind sie reich an dem Ballaststoff Inulin, der sich positiv auf den Fettstoffwechsel und die Darmflora auswirkt.

Mangold: Aromatische Alternative zu Spinat

Auch Mangold ist in den vergangenen Jahrzehnten fast vollständig in Vergessenheit geraten. Botanisch betrachtet ist auch er eine Rübe. Mangold schmeckt so ähnlich wie Spinat, wobei Mangold im Vergleich deutlich aromatischer und würziger ist. Grundsätzlich werden zwei Sorten von Mangold unterschieden: Der Schnitt- oder Blattmangold hat eher schmale Stiele und große, breite Blätter, während der Stielmangold hingegen nur schmale Blätter, dafür aber besonders fleischige Stiele besitzt. Die knackigen Stiele können beim Mangold mitgegessen werden. Neben einem hohen Gehalt an Mineralstoffen - insbesondere Eisen, Phosphor, Kalium und Magnesium - enthält Mangold reichlich Vitamin A und C (38 mg pro 100 g). Junger Mangold ist in seiner Struktur dem Feldsalat ähnlich. Er schmeckt wie Spinat, hat allerdings nicht den für Spinat typischen Eisengeschmack. Deshalb eignet er sich gut roh für Salat. Der große Mangold dagegen hat sehr viele Bitterstoffe und muss auf jeden Fall geschmort oder gekocht werden.

