Weitester Hörerkreis (WHK)

Der Weiteste Hörerkreis eines Senders in der Media-Analyse Radio umfasst alle Personen, die angeben, dass sie innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Zeitpunkt der Befragung mindestens einmal ein bestimmtes Programm gehört haben. Der Weiteste Hörerkreis wird in Prozent oder als Hochrechnung in Millionen angegeben. Der Wert gibt Aufschluss über das Potenzial eines Senders. Laut Media-Analyse 2013 Radio I belief sich der Weiteste Hörerkreis für Radio insgesamt auf 93,6 Prozent, das entspricht rund 68,7 Mio. Menschen bundesweit. 81,1 Prozent der ab 10-Jährigen hörten eines der ARD-Programme, das sind über 59 Mio.

