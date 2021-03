Stand: 21.02.2019 11:30 Uhr Medienpartnerschaften des NDR

Wie für andere Unternehmen stellen Medienpartnerschaften auch für den NDR eine gute Möglichkeit dar, mit den Menschen im Sendegebiet in Kontakt zu treten und auf diese Weise die Vielfalt und Qualität der unterschiedlichen NDR Programmangebote einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Der NDR geht solche Medienpartnerschaften unter anderem auch ein, um seinen Programmauftrag erfüllen zu können, das heißt zum Beispiel die Legitimation für eine Berichterstattung von "vor Ort" zu erhalten und die benötigte Produktionsausstattung aufbauen zu können.

Die meisten einmaligen oder dauerhaften Partnerschaften des NDR bestehen mit Institutionen, Stiftungen und Vereinen, deren Schwerpunkte in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Wissenschaft liegen.

Die inhaltliche Entscheidung über Medienpartnerschaften trifft die NDR Markenkommunikation in Abstimmung mit den beteiligten Programmbereichen. Die Vereinbarungen werden in der Regel im Namen des NDR von der NDR Media GmbH mit dem Medienpartner getroffen.

Wenn der NDR vom Medienpartner wirtschaftlich relevante Leistungen – wie zum Beispiel Eintrittskarten oder Sachleistungen zu Verlosungszwecken - erhält, erfasst der NDR dies steuerlich.

Beispiele

Kulturpartnerschaften von NDR Kultur mit unterschiedlichen kulturellen Einrichtungen in ganz Norddeutschland:



Göttinger Händelfestspiele

Usedomer Musikfestival

Literaturhaus Hamburg

Kunsthalle Kiel

Sonstige Medienpartnerschaften:

IdeenExpo Hannover

Filmfest Hamburg

Reeperbahn Festival

Medienpartnerschaften der NDR Musikensembles

Die Musikensembles des NDR sind das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radiophilharmonie, der NDR Chor und die NDR Bigband. Das NDR Elbphilharmonie Orchester ist das Residenzorchester der Elbphilharmonie Hamburg.

Für die Ensembles haben die Medienpartnerschaften des NDR, die sich auf Musikfestivals im Norden beziehen, große Bedeutung, da sie eine hervorragende Plattform bieten, um den Menschen im Sendegebiet die Vielfalt und Qualität der NDR Musikensembles unmittelbar nahebringen zu können. NDR Elbphilharmonie Orchester, NDR Radiophilharmonie, NDR Bigband und NDR Chor können sich hier jenseits von eingeführten und bekannten Reihen bzw. Programmen präsentieren.

Der NDR erfüllt durch die Einbringung seiner Ensembles in die Festivals und die damit verbundene Präsenz in zahlreichen Regionen des Nordens seinen Kulturauftrag in besonderer Weise. Die Ensembles stärken damit gleichzeitig ihr nationales und internationales Renommee.

Beispiele

Schleswig-Holstein Musik Festival

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern

Niedersächsische Musiktage

Internationales Musikfest in Hamburg