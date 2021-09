Stand: 20.09.2021 12:10 Uhr Verwaltungsrat stimmt neuen Personalien zu

Anja Würzberg wird im NDR den neu geschaffenen crossmedialen Programmbereich Kultur leiten. Sie tritt diese neue Führungsposition zum 1. November an. Sabine Doppler wird ebenfalls zum 1. November Stellvertretende Hauptabteilungsleiterin im Programmbereich Gesellschaft. Der Verwaltungsrat des NDR stimmte in seiner Sitzung am Freitag, 17. September, diesen beiden Personalvorschlägen von NDR Intendant Joachim Knuth zu. Die beiden neuen Programmbereiche sind Teil der crossmedialen Neustrukturierung des NDR, wonach zum Januar 2022 alle Programmangebote in Hörfunk, Fernsehen und Online in einer Programmdirektion gebündelt werden.

Sigrid Keler, Vorsitzende des NDR Verwaltungsrats: "Mit Anja Würzberg und Sabine Doppler hat der NDR zwei kluge, erfahrene und äußerst engagierte Frauen für diese neuen Führungspositionen gewinnen können. Der NDR hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Frauen in Führung zu bringen und hält hier Wort."

NDR Intendant Joachim Knuth: "Der NDR geht den Weg der Erneuerung konsequent voran. Anja Würzberg engagiert sich seit vielen Jahren im NDR für Programmerneuerung und -Entwicklung. Sie verfügt über Erfahrung im Management von Veränderungsprozessen und steht dabei für klare und umsichtige Führung. Gleiches gilt für Sabine Doppler, die an der Seite von Anja Reschke den neuen crossmedialen Programmbereich Gesellschaft verantworten wird."

Anja Würzberg studierte Evangelische Theologie und Journalistik. Beim NDR war sie unter anderem persönliche Referentin des Intendanten, Leiterin der Fernsehredaktion Religion und Gesellschaft sowie stellvertretende Leiterin der Abteilung Dokumentation und Reportage. Seit November 2020 ist Anja Würzberg Chefin des Radioprogramms NDR Kultur.

Sabine Doppler studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Theaterwissenschaft. Nach ihrem Volontariat beim NDR arbeitete sie zunächst als Fernseh-Autorin, dann als Redakteurin im Programmbereich Zeitgeschehen. Als Redaktionsleiterin hat sie das Verbrauchermagazin Markt und die Sendung DAS! verantwortet. Seit 2018 leitet Sabine Doppler die Abteilung Vorabend-Magazine im NDR Fernsehen.