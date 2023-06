Daniel Alff

NDR Verwaltungsrat

Kurzbiografie Daniel Alff

Geburtsdatum: 29. Mai 1977 in Güstrow

(Berufs-)Ausbildung:

1995

Abitur am John-Brinckman-Gymnasium in Güstrow



1995 - 2001

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Rostock und der Coventry University

1. Juristisches Staatsexamen



2002 - 2004

Juristischer Vorbereitungsdienst am OLG Rostock

2. Juristisches Staatsexamen



2010

Fachanwalt für Sozialrecht



2013

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Aktuelle (berufliche) Tätigkeit:

seit 2006

Rechtsanwalt

Ämter und Mandate:

Seit 2010

Mitglied des Ortsbeirates Schwerin-Lankow



Seit 2019

1. Stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Rechnungsprüfung der Landeshauptstadt Schwerin



Seit 2021

Mitglied des Vorstandes der Arbeitsgruppe Schwerin der Deutsch Israelischen Gesellschaft



Seit 2021

Mitglied des Ausschusses für Bildung, Sport und Soziales der Landeshauptstadt Schwerin



Seit 2022

Kreisvorsitzender des SPD-Kreisverbandes Schwerin

Sie können eine Nachricht an Daniel Alff senden. Nutzen Sie dafür bitte das folgende Mail-Formular:

Adresse Vorname & Name: * Straße & Hausnummer: PLZ / Ort: E-Mail: * Ihre Nachricht Ihre Mitteilung: Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen der Bearbeitung meines Anliegens verarbeitet. Zuschriften können zur Bearbeitung von Anregungen, Fragen, Kritik und Beschwerden im NDR dem programmverantwortlichen Intendanten zugeleitet werden, damit dieser das Anliegen prüfen kann. Im Wege des Delegationsrechts des Intendanten kann eine Weiterleitung Ihres Anliegens an den programmschaffenden Bereich, das ist die zuständige Redaktion, erfolgen. Der NDR behandelt Ihre Daten stets vertraulich und nutzt diese insbesondere nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!