Programmbeschwerden

Der Rundfunkrat überwacht unter anderem die Einhaltung der staatsvertraglich verankerten Programmanforderungen. Daher sind dem Rundfunkrat die Meinungen der Zuschauer*innen, der Hörer*innen sowie der Nutzer*innen der Online-Angebote des NDR sehr wichtig.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen allgemeiner Programmkritik und formeller Programmbeschwerde.

Service bei Programmkritik und Programmanregungen

Möchten Sie direkten Kontakt zur Redaktion einer Sendung aufnehmen, haben Sie Fragen zu einem Beitrag oder möchten eine allgemeine Programmkritik äußern, können Sie das an dieser Stelle tun:

Kontakt Direkter Kontakt zu den Redaktionen

Sie können Ihre Meinung auch per Brief, Anruf oder Fax an den NDR richten:

Hörer- und Zuschauerservice

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

Tel. (040) 4156 - 0

Fax (040) 4156 - 3787

E-Mail: info@ndr.de



Formelle Eingaben

Formelle Eingaben gemäß § 13 NDR-Staatsvertrag, wonach die konkrete Verletzung von Programmgrundsätzen behauptet wird, können in einem formellen Beschwerdeverfahren beim Rundfunkrat geltend gemacht werden.

Programmbeschwerden dieser Art sind bitte schriftlich unter Angabe folgender Punkte an den Rundfunkrat zu senden:

Name und Anschrift des Absenders

Name der vom NDR verantworteten Sendung (bzw. des Online-Beitrages)

Sendedatum und -zeit

Konkreter Kritikpunkt

NDR Rundfunkrat

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg



oder über die unten stehende Mail-Eingabemaske.

Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Zuschriften werden zur Bearbeitung von Anregungen, Fragen, Kritik und Beschwerden im NDR dem programmverantwortlichen Intendanten zugeleitet, damit dieser das Anliegen prüfen kann. Im Wege des Delegationsrechts des Intendanten kann eine Weiterleitung Ihres Anliegens an den programmschaffenden Bereich, d as ist die zuständige Redaktion, erfolgen. Ihre Daten werden jedoch nicht an Dritte weitergegeben, nicht veröffentlicht und nicht für Werbezwecke genutzt.

