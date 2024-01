Stand: 23.01.2024 12:25 Uhr NDR Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein wählt neuen Vorsitzenden

Der Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein hat in seiner Sitzung am 22. Januar 2024 Kai Bellstedt vom AWO Landesverband Schleswig-Holstein e. V zu seinem Vorsitzenden gewählt. Kai Bellstedt folgt auf Laura Pooth, die zum 1. Januar 2024 aus dem NDR Rundfunkrat ausgeschieden ist. Stellvertretender Vorsitzender des Gremiums bleibt Gunnar Becker vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein.

Kai Bellstedt, Vorsitzender des Landesrundfunkrates Schleswig-Holstein: „Die regionale Berichterstattung ist ein wesentlicher Zukunftsfaktor für den NDR. Es gilt, die Regionalität in das non-lineare Zeitalter zu transformieren, ohne dabei das lineare Stammpublikum zu verlieren. Mit dem geplanten Umzug an den neuen Standort im Wissenschaftspark werden neue Möglichkeiten der crossmedialen Zusammenarbeit aber auch zeitgemäße Formen des Miteinanders geschaffen, die nicht zuletzt den Menschen in Schleswig-Holstein zugutekommen. Der Landesrundfunkrat wird den NDR in diesem spannenden Prozess auch weiterhin unterstützen.“

