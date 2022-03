Programmdirektion Geschäftsbereich I

Katja Marx

Katja Marx leitet seit dem 1. Januar 2022 den Geschäftsbereich I in der Programmdirektion. Am 13. Januar 2020 hatte sie die Leitung der NDR Programmdirektion Hörfunk übernommen. Die 54-Jährige wurde in Löffingen in Baden-Württemberg geboren und studierte Politikwissenschaften sowie Ostslawische Philologie an der Universität Tübingen. Anschließend absolvierte sie die Deutsche Journalistenschule in München.

Katja Marx hat als Reporterin für diverse Zeitungen gearbeitet und war als Redakteurin, Moderatorin und Korrespondentin beim SDR/SWR tätig. 1999 wechselte sie als Nachrichtenchefin zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt. Von 2006 bis 2020 war sie Hörfunk-Chefredakteurin beim Hessischen Rundfunk und seit 2009 zugleich Programmchefin der Radiowelle hr-iNFO.