Stand: 25.05.2022 18:02 Uhr Willi-Bleicher-Preis NDR Info-Podcast „Winterkorn und seine Ingenieure“

Der Podcast "Winterkorn und seine Ingenieure" wird mit dem Willi-Bleicher-Preis ausgezeichnet. "Das freut mich wirklich wahnsinnig!“, sagt Jennifer Johnston, Autorin des Podcasts. „Der Preis geht an das ganze Team. Wir alle haben in das Projekt viel Zeit und Nerven reingesteckt."

Der NDR Info-Podcast, den Jennifer Johnston, damals Lange, zusammen mit Alexander Drost gehostet hat, ist der Jury des Willi-Bleicher-Preises, dem Journalismus-Preis der IG Metall Baden-Württemberg, die Auszeichnung in der Kategorie Hörfunk wert. Die Preisverleihung findet am 4. November in Stuttgart statt. Grundlage für den Podcast waren die jahrelangen Recherchen der NDR Redakteure Christine Adelhardt und Stephan Wels, die seit Bekanntwerden des VW-Diesel-Skandals das Thema für die ARD journalistisch begleitet haben. Für den Podcast und die Dokumentation ist es ihnen gelungen, VW-Ingenieure, die direkt mit der Entwicklung der Dieselmotoren beschäftigt waren, für Interviews zu gewinnen.

„Winterkorn und seine Ingenieure“ war eines der großen Projekte des NDR Ressorts Investigation 2021 und in der Zusammenarbeit mit der Radiokunst beispielhaft für die gelungene Umsetzung relevanter Themen in unterschiedlichen Ausspielwegen. Es ist weiterhin online im NDR und in der ARD Audiothek verfügbar. Gesendet wurde der Podcast auf NDR Info und in einer anderen Formatierung im Programm von NDR 1 Niedersachsen.



Zum Team des Podcasts "Winterkorn und seine Ingenieure" gehören: Die Redakteurinnen des Podcasts Lena Gürtler und Ulrike Toma, der Regiesseur Giuseppe Mario, Christian Alpen, dem die technische Realisation oblag sowie Nicole Graul, Angelika Körber und Sebastian Ohm. Die Veröffentlichung übernahmen Andreas Rehmann und Nils Kinkel. Die filmische Dokumentation des VW-Diesel-Skandals haben Lucas Stratmann und Willem Konrad in der Redaktion von Kathrin Becker realisiert.

Die siebenteilige Podcast-Serie "Winterkorn und seine Ingenieure" ist in der ARD Audiothek abrufbar.