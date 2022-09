In eigener Sache

In den vergangenen Wochen gab es viel Berichterstattung, in der Vorwürfe gegen den Norddeutschen Rundfunk erhoben wurden – insbesondere das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein und das Landesfunkhaus Hamburg stehen im Zentrum der Kritik. Was sind Fakten, was sind Gerüchte? Wie weit ist der NDR mit der Aufarbeitung?

Landesfunkhaus Schleswig-Holstein

Laufende Prüfprozesse:

Journalistische Prüfung

Intendant Joachim Knuth hat ein Team bestehend aus NDR Redakteur*innen aus Hamburg und Hannover mit der internen journalistischen Aufarbeitung der Vorwürfe gegen das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein beauftragt. Es sind erfahrene und anerkannte Journalist*innen, die bei vielen Kolleg*innen in Kiel großes Vertrauen besitzen. Ihr Auftrag ist, die redaktionellen Abläufe in Kiel rückwirkend zu rekonstruieren und auch Hinweisen auf ein möglicherweise belastetes Klima in Kiel nachzugehen. Das Team arbeitet unabhängig. Mit der Federführung des Prozesses ist die stellvertretende Intendantin Andrea Lütke beauftragt. Die Ergebnisse der Recherchen werden in einen Bericht einfließen. Zwischenberichte sind in diesem Verfahren nicht vorgesehen. Der Bericht soll im Oktober vorliegen.

Team-Entwicklungsmaßnahme

Die journalistische Recherche ist ein Baustein der Aufarbeitung. Der andere Teil des Prozesses wird eine Team-Entwicklungsmaßnahme sein, um nachhaltig zu einem besseren Betriebsklima im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein zu kommen. Ziel ist es, Vertrauen zu stärken, um angstfrei und unbelastet Qualitätsjournalismus nach den Prinzipien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu stärken – frei und unabhängig. In diesen Prozess können Ergebnisse der journalistischen Aufarbeitung einfließen, sofern es entsprechende Erkenntnisse gibt.

Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein

Der Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein hat unabhängig davon eine objektive und umfassende Prüfung aller Vorwürfe angekündigt. Dazu Laura Pooth, Vorsitzende des Landesrundfunkrats SH: “Wir als alleinzuständiges Kontrollgremium werden diese Prüfung durchführen und dort, wo es notwendig ist, externen Sachverstand hinzuziehen. Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe sehr ernst.”

FAQ

Wurden Volker Thormählen (Direktor LFH SH), Norbert Lorenzen (Chefredakteur LFH SH) und Julia Stein (Leiterin Politik und Recherche) beurlaubt?

Nein. Volker Thormählen hat auf eigenen Wunsch unbezahlten Urlaub genommen. Norbert Lorentzen und Julia Stein haben darum gebeten, von ihren bisherigen Aufgaben im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein entbunden zu werden, sie sind aber weiter im Dienst.

Bettina Freitag (Mitglied der Chefredaktion und stellvertretende Landesfunkhaus-Direktorin) hat vorübergehend die Aufgaben von Volker Thormählen und Norbert Lorentzen übernommen, Andreas Schmidt (Redakteur Politik und Recherche) vorübergehend die Aufgaben von Julia Stein. Weitere Informationen.

Wie steht es um das Arbeitsklima im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein?

Es haben sich im vergangenen Jahr acht Kolleg*innen an den Redaktionsausschuss gewandt und dort vertraulich von großen Sorgen und Problemen im Landesfunkhaus berichtet. Der Ausschuss nimmt diese Schilderungen der Mitarbeiter*innen sehr ernst, geht diesen Vorwürfen nach und versucht, diese separat aufzuklären. Dafür werden Gespräche geführt.

Stellungnahme des NDR Redaktionsausschusses zur Veröffentlichung des „business insider“

Nach Bekanntwerden unter anderem dieser Vorwürfe in der Öffentlichkeit haben sich am 29. August 72 Mitarbeitende des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein in einem Brief an die Führungsspitze des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein gewandt und eine lückenlose und transparente Aufarbeitung gefordert. Ein Bestandteil des von Intendant Joachim Knuth initiierten Aufarbeitungsprozesses ist eine Team-Entwicklungsmaßnahme, um nachhaltig zu einem besseren Betriebsklima im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein zu kommen.

Wurde ein Interview mit dem zurückgetretenen Innenminister Hans-Joachim Grote von der Redaktionsleitung abgelehnt?

Innerhalb der Redaktion im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein gab es im Mai 2020 unterschiedliche Auffassungen bezüglich eines eventuellen Interviews mit dem gerade zurückgetretenen Innenminister. Ein Redakteur war von der Redaktionsleitung beauftragt worden, Kontakt mit Herrn Grote aufzunehmen und hatte nach einem längeren Gespräch mit ihm vorgeschlagen, dieses zu führen. Die Redaktionsleitung hatte gebeten, zunächst weiter zu recherchieren. Mit dieser Frage hat sich der Redaktionsausschuss des NDR befasst. In seiner abschließenden Bewertung vom Dezember 2021 kommt er zu dem Ergebnis: Ja, das Interview hätte geführt werden müssen, da auch Interviews durchaus eine Form der Recherche darstellen. Die Redaktionsleitung im LFH SH bleibt bei der Auffassung: Nein, es war richtig, vorerst keine Interviews allein auf Basis unbelegter Informationen anzufragen, sondern zunächst die Recherche fortzusetzen.

NDR-Stellungnahme zum „business insider“-Artikel

Stellungnahme des NDR Redaktionsausschusses zur Veröffentlichung des „business insider“

Wird ein Film über das Deutsche Rote Kreuz im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein zurückgehalten?

Der NDR widerspricht der Aussage, dass es einen fertigen Film gibt, der zurückgehalten wurde. Autorinnen und Autoren des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein haben intensiv zum Thema recherchiert. Ziel war ein mehrminütiger Beitrag für das Schleswig-Holstein Magazin. Es war für einen Beitrag gedreht worden, Drehmaterial war bereits geschnitten worden. Die Redaktionsleitung hat sich letztlich gegen eine Berichterstattung entschieden. Der Beitrag wurde nicht fertiggestellt. Es gibt folglich keinen fertigen Film, der zurückgehalten wird. Der Vorgang ist Bestandteil der durch den Intendanten gestarteten internen Aufarbeitung.

Hat die NDR Politikchefin im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, Julia Stein, vorgeschlagen, kritische, von den eigenen Journalisten recherchierte Informationen nicht zu veröffentlichen, sondern dem DRK zu liefern?

Nein. Aus dem vollständigen E-Mail-Wechsel Julia Steins mit den Autor*innen, wird deutlich, dass Julia Stein einen anderen Erzählansatz zur Diskussion gestellt hatte. Sie schlug vor, einen betroffenen Protagonisten, ein ehemaliger Kinderheimbewohner, der sich um eine Entschädigung durch das DRK bemühte, dabei zu begleiten, seine Unterlagen (erneut) dem DRK zu übergeben. Der NDR geht gegen diese Falschberichterstattung juristisch vor.

Wurden im Zuge der Berichterstattung zur Rockerkriminalität Recherchen unterbunden oder vom zuständigen Redakteur verlangt, stärker im Sinne politischer Ausrichtung zu berichten?

Volker Thormählen hat im Zuge der Berichterstattung zur Rockerkriminalität weder Recherchen unterbunden noch vom zuständigen Redakteur verlangt, stärker im Sinne bestimmter politischer Ausrichtungen zu berichten. Er hat vielmehr darum gebeten, das „ganze Bild“ zu zeigen und ausgewogen zu berichten. Hintergrund ist, dass nach seiner Einschätzung die Sichtweise der Polizeiführung in der Berichterstattung nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt bis dato keinen O-Ton der Polizeiführung in der Berichterstattung. Den später erhobenen Vorwurf, dass Volker Thormählen Recherchen ver- oder behindert und eine Berichterstattung im Sinne der Landesregierung eingefordert habe, hat der zuständige Redakteur im Ergebnis einer arbeitsrechtlichen Mediation zurückgezogen.

Warum wurde nicht über den Trunkenheits-Vorfall rund um den damaligen Landtagsabgeordneten Hans-Jörn Arp berichtet?

Rückblickend bewertet der NDR die Nicht-Berichterstattung als Versäumnis.

Verstieß die Moderation von Julia Stein beim Landesbauerntag am 4. September 2020 gegen die Compliance-Regeln des NDR?

Nein. Julia Stein hatte für die Moderation des Landesbauerntags einen freien Tag genommen. Sie war an dem Tag nicht im Sender und nicht in die Berichterstattung eingebunden. Die redaktionelle Verantwortung für die Sendung lag bei der Chefin vom Dienst. Julia Stein stand seit Anfang der Woche im Abspann des SH-Magazins, weil sie die Redaktionsleitung in dieser Woche vertretungsweise übernommen hatte. Am Tag der Moderation des Bauerntages stand ihr Name fälschlicherweise im Insert. Julia Stein hat die damalige Moderation angemeldet, sie ist vom LFH SH als Nebentätigkeit geprüft und genehmigt worden und entsprach den Compliance-Regeln des NDR.

Landesfunkhaus Hamburg

Wurde im Programm des Landesfunkhauses Hamburg bevorzugt über Kundinnen und Kunden der PR-Agentur Hesse und Hallermann berichtet?

Die unabhängige Antikorruptionsbeauftragte des NDR prüft, ob Frau Rossbach in der Vergangenheit in ihrer Funktion als Direktorin und Fernsehchefin des Landesfunkhauses Hamburg gegen Korruptionsstraftatbestände oder gegen Compliance-Regeln des NDR verstoßen hat. Diese Prüfung ist vertraulich. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sabine Rossbach hat die Vorwürfe zurückgewiesen:

Sabine Rossbach, Direktorin Landesfunkhaus Hamburg: „Im täglichen Austausch mit den Redaktionen des NDR leite ich häufig Themenangebote verschiedener Veranstalter und Agenturen an Mitarbeiter weiter, darunter auch vereinzelt Pressemitteilungen der Agentur meiner Tochter. Zu keinem Zeitpunkt habe ich Redaktionen aufgefordert, gegen journalistische Standards zu entscheiden. Dies ist nach meiner Einschätzung auch nicht geschehen, was die vielfältigen Berichterstattungen in anderen Medien zu den betreffenden Themen belegen. Sollte in der Redaktion der Eindruck entstanden sein, dass die Kunden meiner Tochter bevorzugt behandelt werden sollen, bedaure ich das. In Zukunft möchte ich aktiv zu einer besseren Kommunikation innerhalb der Redaktion beitragen.”

Stellungnahme des NDR zu Vorwürfen gegen die Spitze des Landesfunkhauses Hamburg

Hat Sabine Rossbach dafür gesorgt, dass ihre jüngere Tochter eine Festanstellung bei NDR Kultur erhält?

Dafür gibt es keine Belege und der NDR geht gegen diese Behauptungen äußerungsrechtlich vor. Sowohl Sabine Rossbauch als auch die damalige NDR Kulturchefin Barbara Mirow bestreiten eine derartige Einflussnahme und haben dazu gegenüber dem NDR eidesstattliche Versicherungen abgegeben. An der Besetzung der Stelle waren wie im NDR üblich sowohl die Personalabteilung also auch Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte beteiligt.

Sabine Rossbach, Direktorin Landesfunkhaus Hamburg: „An dem Einstellungsverfahren meiner jüngeren Tochter, das in ‚Business Insider‘ kritisiert wurde, war ich nicht beteiligt und habe selbstverständlich keinerlei Einfluss genommen.”

War Sabine Rossbach in die Vermittlung ihres Lebensgefährten Dieter Petereit als Musik-Berater im Landesfunkhaus Niedersachsen involviert?

Nein. Die Geschäftsbeziehung zwischen Dieter Petereit und dem Landesfunkhaus Niedersachsen ist nicht über Sabine Rossbach vermittelt worden.

Petereits persönliche Beziehung zur Hamburger Landesfunkhausdirektion Sabine Rossbach war im NDR bekannt, sein Engagement als Musikberater wurde geprüft und im Vorfeld durch den Hörfunkchef und den damaligen Landesfunkhausdirektor in Hannover genehmigt. Der Einsatz von externen Musikberater*innen bei Radiowellen ist branchenüblich.

Der NDR weist Vorwurf der „Vetternwirtschaft“ zurück.

Ist der Vorwurf der Vetternwirtschaft gegenüber Sabine Rossbach aus Sicht des NDR gerechtfertigt?

Nein. In die Auftragsvergabe an ihren Mann war sie nicht involviert. Mit der Vergabe der Stelle an ihre Tochter hatte sie nichts zu tun. Ob sie in der Vergangenheit in ihrer Funktion als Direktorin und Fernsehchefin des Landesfunkhauses Hamburg gegen Korruptionsstraftatbestände oder gegen Compliance-Regeln des NDR verstoßen hat, ist Bestandteil einer Prüfung der unabhängigen Antikorruptionsbeauftragten des NDR. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie steht es um das Arbeitsklima im Landesfunkhaus Hamburg?

Nachdem die Vorwürfe gegenüber Sabine Rossbach öffentlich erhoben wurden, haben sich 70 Mitarbeitende des Landesfunkhauses in einem Brief an NDR Intendant Joachim Knuth gewandt und einen Neuanfang im Landesfunkhaus gefordert.

Wie werden die Vorwürfe in Landesfunkhaus Hamburg nun aufgeklärt?

Ein unabhängiges Team aus NDR Mitarbeitenden außerhalb des Hamburger Funkhauses geht den Vorwürfen nach und beschäftigt sich unter anderem mit den redaktionellen Abläufen.

Unabhängig davon prüft die Antikorruptionsbeauftragte des NDR, ob Frau Rossbach in der Vergangenheit in ihrer Funktion als Direktorin und Fernsehchefin des Landesfunkhauses Hamburg gegen Korruptionsstraftatbestände oder gegen Compliance-Regeln des NDR verstoßen hat. Diese Prüfung ist vertraulich. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sabine Rossbach hat auf eigenen Wunsch Urlaub genommen und lässt ihre Arbeit im Landesfunkhaus Hamburg ruhen, bis die Prüfergebnisse über die im Raum stehenden Vorwürfe vorliegen. Sie hat zudem angekündigt, nicht dauerhaft auf ihre bisherige Position zurückzukehren und in den kommenden Monaten den Weg für einen Neuanfang und eine neue Spitze im Landesfunkhaus Hamburg frei machen zu wollen.

Die kommissarische Leitung des Landesfunkhauses Hamburg hat Ilka Steinhausen übernommen, die bisherige stellvertretende Landesfunkhaus-Direktorin und Hörfunkchefin von NDR 90,3.



Neustart für das Landesfunkhaus Hamburg – Sabine Rossbach macht den Weg frei für neue Leitung

Rechercheteam im NDR

NDR Journalist*innen aus den Redaktionen „ZAPP“, „STRG_F“, „Panorama“ und dem Ressort Investigation recherchieren zu Themen ihrer Wahl. Sie machen das aus eigenem Antrieb, arbeiten frei und unabhängig, ohne Beauftragung durch den NDR.

Hat der Justitiar des NDR einen Artikel des NDR Rechercheteams auf tagesschau.de gelöscht?

Der Artikel wurde nicht gelöscht, er wurde für eine Überprüfung vorübergehend offline gestellt.

Der NDR Justitiar hatte Juliane Leopold, Chefredakteurin tagesschau.de, am Abend der Veröffentlichung des Beitrags empfohlen, prüfen zu lassen, ob folgende Behauptung

„Den möglichen Interessenkonflikt hat die Landesfunkhauschefin nach Recherchen der NDR-Investigativeinheit aber nie gegenüber ihren Mitarbeitern ausdrücklich offengelegt oder transparent gemacht.“

von den der NDR Investigativeinheit vorliegenden Belegtatsachen getragen wird. Denn die NDR Pressestelle hatte auf Anfrage der NDR-Investigativeinheit darauf hingewiesen, dass einigen Redaktionsmitarbeiter*innen des Landesfunkhauses Hamburg die familiäre Verbindung nach eigener Aussage bekannt gewesen ist, anderen nicht.

Für die Prüfung hat Juliane Leopold den Artikel vorsorglich offline gestellt. Die Formulierung auf tagesschau.de ist geändert worden und am Folgetag wieder online gestellt worden mit folgender Veränderung:

„Den möglichen Interessenkonflikt hat die Landesfunkhauschefin nach Recherchen der NDR Investigativ Einheit aber gegenüber den Mitarbeitern des NDR Hamburg Journals offenbar nicht ausdrücklich offengelegt oder transparent gemacht.“

Statement von Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales ARD-aktuell, hierzu:

„Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen die Landesfunkhausdirektorin des NDR in Hamburg haben Autorinnen und Autoren des NDR am 6.9. einen Artikel auf tagesschau.de veröffentlicht. Am späteren Abend gab es juristische Hinweise aus dem NDR zu dem Artikel. Diese Hinweise wollte ich prüfen. Um das zu machen und mich der Rechtssicherheit zu vergewissern, habe ich die programmliche Entscheidung getroffen, den Artikel kurze Zeit offline zu stellen. Solch ein Vorgehen kommt sehr selten vor, ist aber im Rahmen programmlicher Entscheidungen möglich. Der Artikel ist nun nach Prüfung mit einer leichten Überarbeitung wie geplant wieder online und mit einem Disclaimer der Redaktion von tagesschau.de versehen.“

Hat der NDR Medien für ihre Berichterstattung abgemahnt?

Ja. Der NDR hat verschiedene Medien abgemahnt sowohl was die Berichterstattung über das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein angeht, als auch die Berichterstattung über das NDR Landesfunkhaus Hamburg. Dabei geht es um falsche Tatsachenbehauptungen und unzulässige Verdachtsberichterstattung. Der NDR hat die Abmahnungen zugestellt. Die Verfahren sind im Einzelnen noch nicht abgeschlossen.

Bereits abgeschlossene Prüfungen und deren Ergebnisse

Wurde der Ehemann von Patricia Schlesinger bei der Produktion des NDR Dokudramas “Der gute Göring” bevorzugt behandelt?

Die Prüfung der NDR/BR Produktion „Der gute Göring“ ist zum Ergebnis gekommen, dass kein Fehlverhalten festgestellt werden konnte.

Die Vorkommnisse beim RBB hatten den NDR im August 2022 zu einer erneuten Prüfung der Produktion „Der gute Göring“ aus dem Jahr 2015 veranlasst. Damals war Patricia Schlesinger Programmbereichsleiterin im NDR und ihr Ehemann, Gerhard Spörl, als Co-Autor an dem Doku-Drama beteiligt. Eine durch den NDR in Auftrag gegebene Sonderprüfung unter Leitung des Justitiars kommt zu dem Ergebnis, dass die beteiligten Kolleginnen und Kollegen aus Produktion und Redaktion angemessen gehandelt und gearbeitet haben. Auch die extern angerufene Anti-Korruptionsbeauftragte des NDR erkennt nach eingehender Prüfung kein vorwerfbares Verhalten.