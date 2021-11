Stand: 19.11.2021 10:56 Uhr NDR/ARTE-Koproduktion „The Red House“ gewinnt Grand Prix Graz

Die Dokumentation „The Red House“ von Peter Bardehle und Francesco Catarinolo ist auf dem Mountainfilm International Film Festival in Graz mit dem Hauptpreis, dem Grand Prix, ausgezeichnet worden.

Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt: „Facettenreich nimmt der Regisseur Bezug auf vergangene Taten eines großen italienischen Nordpolar-Abenteurers. Er zeigt aber auch aktuelle gesellschaftliche Problemfelder auf. (…) Mit beeindruckenden Bildern und sehr subtiler Kameraführung zieht der Film den Betrachter in seinen Bann.“

„Das Rote Haus“, so der deutsche Titel des TV-Zweiteilers von NDR/ARTE, begleitet Robert Peroni, der in den 1980er-Jahren als Extremsportler bekannt war. Er überquerte als erster zu Fuß den Eispanzer Grönlands an seiner breitesten Stelle. In Tasiilaq, der mit 2000 Einwohnern größten Siedlung Ostgrönlands, gründete Peroni das Rote Haus. Es ist ebenso Gästehaus für Fremde wie Auffangstation für Einheimische in Not.

Die deutsch-italienische Koproduktion mit Beteiligung von NDR/ARTE hat bereits einige Auszeichnungen erhalten: Drei Preise gab es allein beim diesjährigen Trento Film Festival, dem ältesten italienischen Filmfestival. Außerdem wurde „The Red House“ beim Eurasia International Film Festival in Almaty als Beste Dokumentation und in Mumbai beim Cine Film Festival für die beste Regiearbeit ausgezeichnet.

Produziert wurde der Film von Vidicom (Peter Bardehle) und Gianluca de Angelis (Tekl Srl), gefördert wurde er u. a. mit Mitteln der Nordmedia. Weitere Partner sind SRF Schweizer Fernsehen und RAI Südtirol. Die Redaktion für NDR/ARTE hatten Meike Neumann und Thorge Thomsen.