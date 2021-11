Stand: 11.11.2021 15:30 Uhr Medienpreis Mittelstand für „Panorama“ und NDR Info

Beim diesjährigen Medienpreis Mittelstand haben gleich zwei NDR Produktionen Preise gewonnen. Annette Kammerer bekam für ihre gemeinsame Berichterstattung mit Johannes Edelhoff im ARD-Magazin „Panorama“ den Nachwuchssonderpreis verliehen. Ulrich Czisla wurde mit dem Hörfunk für seine mittlerweile 20-teilige Radioserie geehrt, die auf NDR Info zu hören war.

Annette Kammerer und Johannes Edelhoff stellten in ihrem Panorama Beitrag die Frage, ob Corona das Ende der Globalisierung darstelle und begleiteten dafür im Sommer 2020 einen Landwirt, einen Historiker und einen Hersteller von Beatmungsgeräten für Intensivstationen. „Der zehnminütige ‚Panorama‘-Fernsehbeitrag von Annette Kammerer, den sie zusammen mit Johannes Edelhoff gedreht hat, kommt Wahrnehmungen auf die Spur, die sich fast unmerklich zu Wahrheiten zu verstetigen suchen. Dazu lässt die Autorin die Industrie, einen Landwirt und einen Wissenschaftler zu Wort kommen. Schnell wird klar: Ohne Globalisierung geht es nicht mehr - und ging es auch früher nicht“, so die Jury in ihrer Begründung.

Ulrich Czisla porträtierte für seine Hörfunk-Serie einen Hotelier, eine Blumenhändlerin, sowie einen Garteneinrichter und zeichnete deren Überlebenskampf in der Corona-Pandemie nach. Czisla plant, die Hörfunk-Serie weiterzuführen. „Der Autor verzichtet auf besserwisserische Kommentierungen und lässt seine durchweg eloquenten Figuren durch sich selbst sprechen. Ihre Perspektive, ihre Sorgen, Nöte, Hoffnungen drücken sie selbst aus, und das sehr eindrucksvoll. Bei der Ausstrahlung der einzelnen Folgen ist immer völlig ungewiss, wie sich ihr Schicksal weiterentwickelt. Das macht die Serie ungemein spannend“, sagt die Jury.

Der Medienpreis Mittelstand ist mit insgesamt rund 20.000 Euro dotiert und würdigt einmal im Jahr herausragende Wirtschaftsberichterstattung mit speziellem Fokus auf den deutschen Mittelstand.