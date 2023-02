Stand: 16.02.2023 13:00 Uhr Julia Stein verstärkt Redaktion tagesthemen bei ARD Aktuell

Julia Stein wird als Redakteurin das tagesthemen-Team bei ARD Aktuell verstärken. Die bisherige Leiterin der Redaktion Politik & Investigation im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein wird ihre neue Aufgabe am 20. Februar antreten.

Volker Thormählen, Direktor des NDR Landesfunkhauses Schleswig-Holstein: „Ich freue mich, dass Julia Stein eine neue und wichtige Aufgabe bei ARD-Aktuell übernehmen wird. Es ist mir in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass ich zu keinem Zeitpunkt die Professionalität und journalistische Integrität von Julia Stein in Frage gestellt habe. Dies hat sich mittlerweile durch zwei unabhängig voneinander durchgeführte Untersuchungen eindeutig bestätigt. Außerdem sollte nicht der Eindruck entstehen, Julia Stein habe in ihrer Redaktion einen unangemessenen Umgang mit Mitarbeiter*innen gepflegt. Ich wünsche Julia einen guten Start bei ARD-Aktuell und bin sicher, dass sie auch dort mit hervorragender journalistischer Arbeit überzeugen wird.“

Norbert Lorentzen, ehemaliger Chefredakteur des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, ist seit dem 1. Dezember 2022 für den Programmbereich Gesellschaft im Team „Arte und Erlebnis Erde“ tätig. Er ist dort schwerpunktmäßig für Sendungen aus den Reihen „Länder Menschen Abenteuer“, „Expeditionen ins Tierreich“ und „Erlebnis Erde“ verantwortlich – hochwertige Natur- und Entdeckungsfilme, die auf Primetime-Sendeplätzen im Ersten sowie im NDR Fernsehen ausgestrahlt werden und meist als Coproduktionen mit ARTE und internationalen Partnern entstehen.