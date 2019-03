Stand: 29.03.2019 16:00 Uhr

Joachim Knuth neuer Stellvertretender NDR Intendant

Joachim Knuth wird ab 1. Juli 2019 neuer Stellvertretender Intendant des NDR. Das hat der NDR Rundfunkrat am Freitag in Hamburg entschieden. Das Gremium folgte damit einem entsprechenden Vorschlag des Verwaltungsrats. Knuth, seit 2008 Programmdirektor Hörfunk, wird das Amt des Stellvertretenden Intendanten in Personalunion ausüben - ebenso wie der derzeitige Amtsinhaber Arno Beyer, der zugleich Direktor des Landesfunkhauses Niedersachsen ist. Beyer scheidet am 30. Juni aus beiden Ämtern aus und geht in den Ruhestand.

Gemäß NDR Staatsvertrag wird der Stellvertretende Intendant für eine Amtszeit von sechs Jahren vom Rundfunkrat gewählt. Das Vorschlagsrecht liegt beim Verwaltungsrat. Für die Nominierung beziehungsweise die Wahl ist laut Staatsvertrag jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.

Nenz: "Hervorragender Journalist und erfolgreicher Medienmanager"

Cornelia Nenz, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats, sagte: "Joachim Knuth ist ein hervorragender Journalist und ein erfolgreicher Medienmanager. Er genießt weit über die ARD hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Wir sind sicher, dass er mit seiner Tatkraft und seiner Erfahrung aktiv daran mitwirken wird, dass dem NDR auch weiterhin die immer wieder neu zu findende Balance zwischen Tradition und Erneuerung gelingt."

Auch NDR Intendant Lutz Marmor gratulierte Knuth: "Ich arbeite seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll mit ihm zusammen. Auch für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg."

Knuth: "Erhebliche Anstrengungen nötig"

Für Joachim Knuth ist der NDR mit all seinen Angeboten im Fernsehen, Hörfunk und über das Internet im Norden die Nummer eins für Qualitätsinhalte: "Als einziger Vier-Länder-Sender in der ARD kommt uns die besondere Aufgabe zu, alle Regionen in unserem großen Sendegebiet gleichermaßen abzubilden und sie mit Informationen, Kultur und Unterhaltung zu versorgen." Dafür seien in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund des rasanten Medienwandels erhebliche Anstrengungen nötig. "Ich freue mich, in neuer, zusätzlicher Rolle daran mitarbeiten zu können, und danke dem Rundfunkrat für sein Vertrauen", betonte der 59-Jährige.

Seit 1985 beim NDR tätig

Der neue Stellvertretende NDR Intendant stammt aus Kiel. Er studierte politische Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Geschichte in München sowie als Fulbright-Stipendiat in Austin/Texas und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Beim NDR ist Knuth seit 1985 tätig, zunächst als Nachrichtenredakteur beim Hörfunk, dann als Redakteur für Sozialpolitik und später als Zeitfunkredakteur bei NDR 2. Von 1991 bis 1994 war er Referent des Intendanten. 1995 wechselte er zu NDR 4, das dann zu NDR Info wurde - zunächst als Leiter der Programmgruppe Politik und Aktuelles. Von 1998 bis 2007 war er Wellenchef von NDR Info und Hörfunk-Chefredakteur.

Seit 2008 ist Joachim Knuth Programmdirektor Hörfunk. Während des ARD-Vorsitzes des Norddeutschen Rundfunks (2013 bis 2015) war er zudem Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission. Außerdem ist Knuth Vorsitzender des Beirats Deutscher Radiopreis, der seit 2010 verliehen wird. Seine Aufgaben als einer von zwei Geschäftsführern der NDR Media GmbH nimmt er seit Ende 2011 wahr.