Stand: 19.08.2021 15:11 Uhr Joachim Knuth, Intendant des NDR

Joachim Knuth ist der Intendant des NDR. Er wurde am 14. April 1959 in Kiel geboren. Knuth studierte politische Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Geschichte in München sowie als Fulbright-Stipendiat in Austin/Texas und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München.

Seit 1985 ist Joachim Knuth für den Norddeutschen Rundfunk tätig. Seine Laufbahn begann als Nachrichtenredakteur beim Hörfunk, dann arbeitete er als Redakteur für Sozialpolitik, später als Zeitfunkredakteur bei NDR 2. Von 1991 bis 1994 war Knuth Referent des Intendanten. 1995 wechselte er als Leiter der Programmgruppe Politik und Aktuelles zum Radio NDR 4, das später in NDR Info umbenannt und zu einem Informationsprogramm ausgebaut wurde. 1998 wurde Joachim Knuth Wellenchef von NDR Info und Hörfunk-Chefredakteur.

Als Programmdirektor Hörfunk übernahm er 2008 die Verantwortung für die vier Radio Zentralprogramme des NDR, den Bereich Orchester, Chor und Konzerte und war in dieser Funktion auch federführend für den Programmbereich Online und Multimedia zuständig. Während des ARD-Vorsitzes des Norddeutschen Rundfunks (2013 bis 2015) saß Joachim Knuth der ARD-Hörfunkkommission vor. Er gehört zu den Mitinitiatoren des Deutschen Radiopreises, der seit 2010 verliehen wird, und war bis 2019 Vorsitzender des Beirats Deutscher Radiopreis. Von 2012 an war Joachim Knuth zudem auch Geschäftsführer der NDR Media GmbH. Das Amt legte er nieder, als er am 1. Juli 2019 Stellvertretender Intendant wurde. Seit 13. Januar 2020 ist Joachim Knuth NDR Intendant.