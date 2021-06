60 Jahre Panorama im Ersten Stand: 04.06.2021 17:57 Uhr Zum ersten Mal ging Panorama am 4. Juni 1961 auf Sendung. Die vom NDR produzierte Sendung ist das älteste politische Magazin im Deutschen Fernsehen.

Seit Juli 2001 moderiert Anja Reschke Panorama. Am Donnerstag, 10. Juni, führt sie durch die Jubiläumssendung, die ab 21.45 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen ist. "Mit 60 Jahren ist Panorama in großer Vielfalt auf allen Ausspielwegen vertreten und damit für die Zukunft bestens gerüstet", so NDR Intendant Joachim Knuth. "Ein qualitativ starker, sorgfältiger und damit vertrauenswürdiger Journalismus ist so relevant wie eh und je."

Panorama: Geprägt von furchtlosem Journalismus

Downloads Pressemappe 60 Jahre Panorama Weitere Artikel zur Geschichte der Sendung, ein Porträt von Anja Reschke sowie zahlreiche historische Fotos bietet die PDF-Pressemappe. Download (2 MB)

Die Geschichte der Sendung ist geprägt von einem selbstbewussten und furchtlosen Journalismus. Panorama ist kritischer Beobachter des politischen Lebens, analysiert Hintergründe und bringt fragwürdiges Handeln durch seine Recherchen ans Licht der Öffentlichkeit.

Wie unbequem darf Journalismus sein?

In der Jubiläumssendung im Stil einer Polit Late Night blickt Moderatorin Anja Reschke zurück auf die bewegte Geschichte des Magazins und zieht Parallelen zu den heutigen Debatten. Zum Jubiläum fragt Panorama, wie unbequem Journalismus sein darf, was politische Unabhängigkeit bedeutet und setzt sich auch mit der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auseinander. Anja Reschke besucht einen Verfasser empörter Zuschauermails und reist noch einmal zurück in die 1960er-Jahre.

Das Panorama-Archiv bietet 60 Jahre Zeitgeschichte

Weitere Informationen Das Panorama-Archiv Zum Jubiläum digitalisiert Panorama sein komplettes Archiv. Die politische Geschichte der Bundesrepublik in Panorama-Beiträgen zum Anschauen. mehr

Interessierte können auch selbst auf Zeitreise gehen. Das Panorama-Online-Archiv mit allen Sendungen aus 60 Jahren ist zum Jubiläum neu und nutzerfreundlicher gestaltet und gewährt gezielt Zugriff auf Tausende Einzelbeiträge von 1961 bis heute.

Ergänzt wird das Angebot durch Playlists, die Highlights zu ausgewählten Themen bündeln, zum Beispiel Panorama-Berichte zum Klimawandel, zur Geschichte der Anti-AKW-Bewegung, zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, zum Zusammenbruch der DDR und zur deutschen Wiedervereinigung.

Engagiert, kritisch und klar: Anja Reschke

Anja Reschke ist das Gesicht von Panorama. Seit 20 Jahren moderiert die Journalistin das Magazin im Ersten. Aufsehen erregte sie im August 2015 mit ihrem Kommentar in den tagesthemen, in dem sie über Hetze im Internet gegen Flüchtlinge sprach und forderte, jeder müsse Haltung zeigen. Für ihren engagierten Journalismus wurde Anja Reschke vielfach ausgezeichnet.

Am Mittwoch, 9. Juni, ist Anja Reschke live ab 18.45 Uhr bei Bettina Tietjen zu Gast in der Sendung DAS! im NDR Fernsehen.

Weitere Informationen 60 Jahre Panorama 60 Jahre kritisch - unbequem - unabhängig: Panorama ist das älteste Politik-Magazin im deutschen Fernsehen. mehr Journalistin und Moderatorin Anja Reschke zu Gast Anja Reschke feiert zwei Jubiläen: Seit 20 Jahren moderiert sie das Politikmagazin "Panorama", welches es nun seit 60 Jahren gibt. mehr