Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Musik-Doku: My Song, Our History

Party-Nacht und Konzert-Event in Hannover: Phil & Chill

Im Livestream: Neujahrskonzert mit Salonen & Kuusisto

Wie klingen die großen und einschneidenden Momente deutscher Geschichte? Wie klingen die Phasen des Umbruchs und der Erneuerung? In der vierteiligen NDR Musik-Dokumentation "My Song, Our History - Deutschland, deine Lieder" werden bedeutende Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen in Musik erzählt. Im Mittelpunkt der ersten drei Folgen stehen Jennifer Weist (Yaenniver/Jennifer Rostock) mit dem Song "Mädchen, Mädchen", Eko Fresh mit "Es brennt!" und Fehlfarben mit "Es geht voran".

Samstag, 18.01.2025, Hannover

Das verspricht großartig zu werden: eine kontrastreiche Party-Nacht, ein Pop-Event und Klassik-Erlebnis in einem. So, wie wir Phil & Chill kennen und lieben, wird die Veranstaltung auch in der Saison 2024/25 wieder stattfinden: am 18. Januar 2025. Wir freuen uns auf die Aufführung von Peter Tschaikowskys "Pathétique" unter der Leitung von Stanislav Kochanovsky - und auf die große N-JOY Party im Funkhaus mit Live-Act und DJs im Anschluss.

Mittwoch, 01.01.2025

"Nachtwandler waren wir, Tagwandler wollen wir werden", überschrieb Richard Strauss zu diesem Anlass passend seine berühmte Tondichtung "Also sprach Zarathustra" mit einem Satz aus Nietzsches titelgebender Schrift. Spätestens seit dem Filmklassiker "2001: Odyssee im Weltraum" und den Auftritten des "King of Rock 'n' Roll" Elvis ist der Anfang des Werks einem Weltpublikum bekannt: Eine Trompetenfanfare erhebt sich hell wie ein Sonnenstrahl über dunkel grollende Kontrabässe – der perfekte Auftakt ins neue Jahr!

