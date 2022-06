Stand: 22.06.2022 10:19 Uhr Zwei Tage, zwölf Live-Acts – das NDR 2 Papenburg Festival 2022

Termin: Freitag, 2., und Sonnabend, 3. September, Gelände vor der Meyer Werft

20 Jahre NDR 2 Papenburg Festival! Das Open-Air-Event ist zurück – und wird in diesem Jahr das größte in seiner bisherigen Geschichte. An zwei Tagen (Freitag, 2. September, und Sonnabend, 3. September) holen NDR 2 und der Veranstalter Hannover Concerts insgesamt zwölf Acts auf das Gelände vor der Meyer Werft. Mit dabei: Johannes Oerding, Alle Farben, Felix Jaehn, SDP, Nico Santos, Zoe Wees, Culcha Candela, Joris, Loi und revelle. Weitere Live-Acts werden noch bekannt gegeben. Das NDR 2 Morgen-Team Elke Wiswedel und Jens Mahrhold moderieren das Megaevent. Tickets für die beiden Veranstaltungstage sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Das Line-Up am Freitag

Gleich zwei international gefragte Super-DJs rocken als Headliner die Papenburg-Bühne: Franz Zimmer aka Alle Farben und Musikerkollege Felix Jaehn. Zu ihren House-Sounds tanzen Fans weltweit in Clubs und auf Festivals. Mit Hits wie „Bad Ideas“ und „Supergirl“, „Cheerleader“ und „Ain’t Nobody“ sorgen die beiden auch beim NDR 2 Papenburg Festival für fette schweißtreibende Beats und glückliche, tanzende Besucherinnen und Besucher!

SDP sind Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin aus Berlin-Spandau. Mit einer gekonnten Mischung aus Pop-, Rock- und Hip-Hop-Elementen sind sie seit 1999 fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Ihre Songs wurden millionenfach gestreamt, sie landeten drei Top-Ten-Alben in Folge. Anfang Juni erschien mit „Ein gutes schlechtes Vorbild“ ihr neues Album.

Nico Santos ist ein beeindruckender Künstler – das bewies er mehrfach etwa mit Hits wie „Rooftop“ und „Better“. Schon zuvor komponierte er als Songschreiber u.a. für Mark Forster, Bushido und sogar Helene Fischer. Mit „Would I Lie To You“ und „End Of Summer“ ist der 29-Jährige nach einer kreativen Pause seit vergangenem Jahr zurück.

Ihren ganz eigenen Mix aus Dancehall, Reggae, HipHop und Pop bringen Culcha Candela auf die Festival-Bühne. Die Berliner Kombo ist bekannt für explosive Groove-Musik, Papenburg darf sich freuen – das wird „Hamma!“.

Ihre Songs und vor allem ihre Stimme haben internationales Format: Loi heißt eigentlich Leonie Greiner und kommt aus Mannheim. U.a. mit „I Follow“ und „Bad Idea“ gelangen der Newcomerin bereits erste Hits.

Das Line-Up am Sonnabend

Ende Mai spielte Johannes Oerding auf dem NDR 2 Plaza Festival in Hannover – und rockte, was das Zeug hielt. Genau dasselbe hat er in Papenburg vor! Mitreißend und gefühlvoll – so sind seine Konzerte. Die Festivalbesucherinnen und -besucher dürfen sich auf ein einzigartiges Live-Erlebnis vor traumhafter Kulisse freuen.

Sie war die erste deutsche Künstlerin, die bei den American Music Awards in Los Angeles auftrat: Die Hamburgerin Zoe Wees ist erst 20 Jahre alt und bereits jetzt ein international gefeierter Star. Ihre Songs „Girls Like Us“ und „Control“ wurden zu weltweiten Hits und in acht Ländern, darunter auch in den USA, mit Gold ausgezeichnet. Große Stimme live in Papenburg!

Joris singt, spielt Gitarre, ist Pianist und Schlagzeuger. Seine erste Single „Herz über Kopf“ machte den heute 32-Jährigen vor rund sieben Jahren quasi über Nacht zum Shootingstar. Sein drittes Album „Willkommen Goodbye“ kam letztes Jahr heraus.

Newcomerin revelle eröffnet den zweiten Festivaltag. Songs wie „Erste Liebe“ und „Wir bleiben“ zeigen, dass sie eine Meisterin des gefühlvollen Singer/Songwriter-Pops ist.

Veranstalter des NDR 2 Papenburg Festivals ist Hannover Concerts. Tagestickets gibt es ab 43,50 Euro (evtl. zzgl. Gebühren für Verwaltungs- u. Organisationsleistungen) über hannover-concerts.de, eventim.de, in den Geschäftsstellen der Neuen Osnabrücker Zeitung sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Preis für ein Kombi-Ticket für beide Festivaltage beträgt 79,50 Euro (evtl. zzgl. Gebühren für Verwaltungs- u. Organisationsleistungen) und ist so lange der Vorrat reicht erhältlich. Tickets, die für das NDR 2 Papenburg Festival 2020 erworben wurden, sind für den Festivaltag am Sonnabend, 3. September 2022, gültig.

Weitere Informationen im Internet unter www.NDR.de/ndr2 oder www.hannover-concerts.de

Veranstalter ist die Hannover Concerts GmbH & Co. KG Betriebsgesellschaft.

22. Juni 2022

