Stand: 28.04.2023 11:00 Uhr „Zwei Erben sind einer zu viel“ - Drehstart für ARD Degeto/NDR-Fernsehfilm mit Peter Heinrich Brix, Katrin Röver und Marion Kracht

Ex-Knacki Konrad Kühn (Peter Heinrich Brix) wittert das schnelle Geld. Er will ein wunderschönes scheinbar unbewohntes Haus an der Ostsee verkaufen und gibt sich dafür als Allein-Erbe aus. So einfach, so gut. Aber es gibt ein Problem: Im angeblich unbewohnten Haus lebt jemand. Clara Mensen (Katrin Röver). Sie versucht mit ihrer Freundin Valeska (Marion Kracht) alles, um den Verkauf zu verhindern und hütet dabei selbst ein Geheimnis.

Dreharbeiten im Kreis Schleswig-Flensburg

„Zwei Erben sind einer zu viel“ spielt in der Küstenlandschaft zwischen Geltinger Bucht und Schlei in Schleswig-Holstein. Der Freitagabendfilm, produziert von ARD Degeto und NDR, entsteht dort bis zum 24. Mai in Zusammenarbeit mit der win win Film-, TV und Medienproduktion sowie der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft. Das Drehbuch stammt von Katharina Münk. Regie führt Friederike Heß.

Ein einfacher Plan mit ungeahnten Hindernissen

Zur Handlung: Für Ex-Knacki Konrad Kühn scheint sein Vorhaben schnell an viel Geld zu kommen aufzugehen. Er gibt sich als Allein-Erbe eines alten Hauses aus und Bürgermeister Flasskamp (Tom Beck) schlägt sofort ein. Er will den Verkauf in wenigen Tagen notariell besiegeln, denn ihm gehört schon das Nachbargrundstück. Endlich kann er seine Pläne für ein großes Hotel umsetzen. Doch sie haben ihren Plan ohne Clara Mensen gemacht. Die junge Frau bewohnt das alte Haus und will den Verkauf zusammen mit ihrer Freundin Valeska um jeden Preis verhindern. Sie findet Kühns wahre Identität heraus und stellt ihn vor die Wahl: den Verkauf abblasen oder auffliegen.

Als Kühn den Ort verlassen will, steckt ihm der alte Wilhelm (Peter Franke), dass Clara Mensen auf einem Haufen Geld sitzt. Denn der verstorbene Besitzer des Hauses und sie haben ein illegales Online-Casino geführt. Das Geld liegt auf einem Bitcoin-Konto, doch um an das Geld heranzukommen, fehlt der zweite Code. Ein Rätsel, das Kühn nur zusammen mit Clara Mensen lösen kann. Die beiden Kontrahenten müssen nun zusammenarbeiten, um jeweils ihre eigene Haut zu retten. Dabei stehen ihnen große und kleine Hindernisse im Weg.

Der Cast

Neben Peter Heinrich Brix, Katrin Röver, Marion Kracht, Tom Beck und Peter Franke spielen Enno Kalisch (Gerhard), Tino Führer (Tierarzt Andy Fischer), Sabine Vitua (Linda Dietrich), Anna-Lena Doll (Paula Wagner) und Kevin Patzke (Bruno Kunze) mit.

Produzenten sind Valentin Holch (win win Film) und Christoph Bicker (Polyphon), Kamera: Christoph Chassée, Produktionsleitung: Kerstin Kroemer. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Stefan Kruppa (ARD Degeto).

28. April 2023

