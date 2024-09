Stand: 10.09.2024 10:00 Uhr „Zehn Jahre Ernährungs-Docs“: Preview und Jubiläumsfeier beim NDR

Gesundheitliches Leid lindern oder sogar beenden durch Ernährung, nach dem Motto „Iss dich gesund“: Dass das gelingen kann, beweisen die „Ernährungs-Docs“ seit nunmehr zehn Jahren. Die beliebte Reihe im NDR Fernsehen zeigt, dass sich viele Krankheitsbilder mit gezielten Ernährungs-Strategien innerhalb weniger Monate erheblich verbessern können.

Mehr als 200 Menschen haben die vier „Ernährungs-Docs“ seitdem auf dem Weg zu einer besseren Ernährung und mehr Wohlbefinden begleitet:

"Wenn die Patienten mir sagen, was alles besser geworden ist, ist das immer ein Gänsehautmoment. Das gibt mir Kraft, weiterzumachen mit dieser sinnvollen Arbeit“, sagt Diabetologe Matthias Riedl, „Ernährungs-Doc“ der ersten Stunde.

Denn 80 Prozent der Erkrankungen hätten mit dem falschen Essen zu tun.

Das Team komplettieren Allgemeinmedizinerin Silja Schäfer, Magen-Darm-Spezialistin Viola Andresen und Internist Jörn Klasen. Alle vier sind Ernährungsmediziner*innen. „Diese Zusatzausbildung hat in letzter Zeit sehr viel Rückenwind und seit 2020 auch offiziell einen neuen Stellenwert bekommen, nicht zuletzt durch die Fernsehsendung“, sagt Silja Schäfer.

Eine crossmediale Erfolgsgeschichte

Neben der Fernsehsendung gibt es Online-Begleit-Material zur NDR Reihe mit Rezepten und Therapieplänen unter ndr.de/edocs, das mit jeder neuen Staffel millionenfach abgerufen wird, und seit vergangenem Jahr den NDR Podcast „Die Ernährungs-Docs“. Die Redaktion hat das Format von Beginn an als crossmediales Projekt entwickelt.

Der Instagram-Kanal "ernaehrungsdocs" ist mit rund 850.000 Followern zum fünftgrößten Insta-Account der ARD gewachsen. Außerdem sind unter der Marke "Die Ernährungs-Docs" mehr als 15 Bücher erschienen, fast alle wurden Bestseller.

Auch der WhatsApp-Kanal hat mehr als 330.000 Abonnent*innen, dazu gibt es noch einen Newsletter.

Und es geht auch im klassischen Fernsehprogramm weiter: Neue Folgen der „Ernährungs-Docs“ im NDR Fernsehen sind vom 30. September an montags um 21 Uhr zu sehen.

Neue Erkenntnisse auch für die Fachwelt

Die „Ernährungs-Docs“ haben sich im Laufe der Zeit mit immer mehr Krankheitsbildern beschäftigt und auch in der Fachwelt Einiges in Bewegung gebracht. Zum Beispiel haben die Docs in einer Folge zum Thema Endometriose, eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen, mit Unterstützung der Endometriose-Expertin Prof. Sylvia Mechsner, gezeigt, dass auch eine andere Ernährung hilft – eine Erkenntnis, die zuvor auch in der Fachwelt noch nicht anerkannt war.

Jubiläumsfeier in Hamburg

Eine Jubiläumsfeier mit den vier Ernährungs-Docs findet am Mittwoch, 11. September, im Rolf-Liebermann-Studio des NDR statt. Zuvor konnten Interessierte über die Internetseite des NDR Karten gewinnen. Die Moderation des Abends übernimmt Bettina Tietjen.

Neben der neuesten Folge der „Ernährungs-Docs“ als Preview erwarten die rund 400 Besucherinnen und Besucher schöne, lustige und berührende Geschichten – erzählt von den Docs selbst sowie von Protagonistinnen und Protagonisten aus der aktuellen Staffel und aus den vergangenen zehn Jahren.

Darüber haben die Docs Zeit für Fragen, Ernährungstipps und Rezepte.

10. September 2024 / WN

