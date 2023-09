Stand: 06.09.2023 05:00 Uhr Wunderwaffe "Abnehmspritze": Ernährungs-Doc Matthias Riedl äußert sich kritisch bei NDR 90,3

Seit einiger Zeit gibt es in den Medien begeisterte Berichte über eine neuartige "Abnehmspritze", von der angeblich alle Promis schwärmen und die ein echter Helfer im Kampf gegen die Pfunde sein soll. Die Begeisterung von Dr. Matthias Riedl für diese Wunderwaffe hält sich allerdings in Grenzen. "Die Spritze ist irre teuer und sie wirkt nur, solange wir spritzen. Das kann ja nicht die Lösung sein", erklärt der Ernährungs-Doc in der neuen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg". Da mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig sei, "können wir uns dann in der Welt nur noch damit beschäftigen, diese Abnehmspritze zu produzieren". Diese Spritze sei für ihn eher ein Mittel, Zeit zu gewinnen, einen zusätzlichen Rückenwind bei der Gewichtsabnahme zu bekommen. Ohne eine dauerhafte Ernährungsumstellung gehe es nicht, denn "wer will sein Leben lang so eine Spritze nehmen?".

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erklärt Matthias Riedl auch, dass der gute alte Body-Maß-Index (BMI) weitgehend ausgedient hat. Viel wichtiger sei es, auf das Bauchfett zu achten. Es gebe Menschen, die einen ganz normalen BMI haben, aber trotzdem einen ungesund dicken Bauch. "Wir messen heute eher den Bauchumfang. Das ist eine einfache Sache, die jeder machen kann. Sich einfach mal ein Maßband um den Bauch legen und kritisch fragen, wo liege ich da?" Als Richtwert gibt der Ernährungs-Doc bei Frauen einen Taillenumfang von 80 cm und bei Männern von 94 cm an. Wer 88, bzw. 102 cm überschreite, sei eindeutig zu dick. "Dann ist Schluss mit lustig. Wenn ich einen dickeren Bauch habe, kann ich davon ausgehen, der wird noch dicker", macht Matthias Riedl klar.

In dieser Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Matthias Riedl auch über den Einfluss von Ernährung auf die Hirnleistung und der Mediziner hat einen Ernährungstipp für Udo Lindenberg parat.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse

Dieses Thema im Programm: Der NDR | "Feel Hamburg" | 06.09.2023 | 05:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Medizinische Therapie Gehirn Ernährung Diabetes