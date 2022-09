Termin: Freitag, 16. September bis Sonntag, 18. September

Moderierende zu sich nach Hause einladen, Lieblingshits im Radio wünschen, hinter die Kulissen von Sendungen schauen: Das macht die Aktion „Wünsch Dir Deinen NDR“ möglich. Das Finale der Aktion ist vom Freitag, 16., bis Freitag, 18. September.

NDR 2 und N-JOY spielen Lieblingssongs von Hörer*innen

Eminem, Fettes Brot, Snap!, Britney Spears oder Nirvana – NDR 2 spielt am 17. September zwischen 6 und 15 Uhr u. a. ihre besten Songs aus den 90er-Jahren. Den „Hit Mix XXL“ können die Hörerinnen und Hörer per Nachricht zusammenstellen, zum Beispiel mit dem Messenger in der NDR 2 App oder auf der Internet-Seite.

Auch bei N-JOY übernehmen die Hörer*innen am 17.9. die Musikauswahl. Egal, ob Carly Rae Jepson, Kygo oder der James-Bond-Soundtrack „No Time To Die”: Alles geht von 8 bis 20 Uhr. Wer möchte, kann einen Wunsch per Sprachnachricht, über den Messenger in der kostenlosen N-JOY App oder über die kostenlose N-JOY Hotline (0 8000 – 11 77 66) einreichen.

Live-Kochen in „DAS!“, künstlerischer Waldspaziergang und Paddeltour

Für die Sendung „Nordtour“ war Thilo Tautz mit Zuschauer*innen auf Paddeltour. Das NDR Fernsehen zeigt den „Nordtour“-Ausflug durch die Feldberger Seenlandschaft am Sonnabend, 17. September, um 18.00 Uhr.

„Kulturjournal“-Moderatorin Julia Westlake und Philipp Schmid, Radiomoderator bei NDR Kultur, haben sich innerhalb von „Wünsch Dir Deinen NDR“ mit Zuschauer*innen und Hörer*innen zum künstlerischen Waldspaziergang in die Kunsthalle Emden aufgemacht. NDR Kultur berichtet von der Publikumsaktion „Wald sehen, Wald hören“ in einer Sondersendung am 18. September um 13.30 Uhr.

Für einen Kochabend besuchen die „DAS!“-Moderatorin Bettina Tietjen und der Starkoch Johann Lafer das Ehepaar Strampe aus Brockhimbergen. Zubereitet wird Damwild aus dem eigenen Bestand. „DAS!“ sendet am Sonntag, 18. September, um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen live aus dem Backsteinhaus der Strampes.

Weitere Berichte über Publikumsaktionen in den NDR Fernseh-Regionalmagazinen

Ab Freitag, 16. September, berichten die Regionalprogramme um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen über weitere Besuche und Aktionen. Das „Nordmagazin“ zum Beispiel zeigt am 16. September einen Beitrag mit Heinz Galling und Angelfans vom Schweriner See.

Auch „Hallo Niedersachsen“ war für die Wünsche von Zuschauerinnen und Zuschauer unterwegs: Christina von Saß besuchte eine Raumausstatterfamilie in Ahlerstedt, durfte bei handfesten Handwerkern über die Schulter schauen. Arne Torben Voigts testete seinen Adrenalinspiegel beim Segelfliegen mit dem LSV Burgdorf. Jan Starkebaum ging den Inselbahnern auf Wangerooge zur Hand, Deutschlands einziger DB-Schmalspurbahn. Zu sehen vom 16. bis zum 18. September in „Hallo Niedersachsen“.

Christopher Scheffelmeier vom „Schleswig-Holstein Magazin“ machte sich mit Handballinteressierten auf den Weg zum THW Kiel. Dabei gelang so mancher Blick hinter die Kulissen des Handballclubs. Mehr dazu am 17. September im Schleswig-Holstein-Magazin.

15. September 2022/ IB

