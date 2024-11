Stand: 20.11.2024 10:25 Uhr „WhatTheFactHamburg“ – NDR Landesfunkhaus Hamburg startet journalistisches TikTok-Format mit regionalem Fokus auf Hamburg

Das NDR Landesfunkhaus Hamburg erweitert sein Social Media-Angebot und ist jetzt auch auf TikTok vertreten. In der Kurzvideo-App bietet “WhatTheFactHamburg” jungen Hamburgerinnen und Hamburgern journalistische Inhalte aus ihrer Lebenswelt rund um die Hansestadt – ein Mix aus News, kulturellen Highlights und überraschenden Hamburg-Facts.

Hendrik Lünenborg, Direktor des NDR Landesfunkhauses Hamburg: "Guter regionaler Content auf TikTok kann uns neue Zielgruppen erschließen. Das passt zu unserem Anspruch, ein Landesfunkhaus für möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger zu sein. Wir sind davon überzeugt, dass junge Menschen sich für ihre Heimatstadt interessieren, und TikTok ist ein schnell wachsender Ausspielweg. Ich freue mich auf die Arbeit mit den tollen Hosts, die mit uns in dieses Experiment starten."

Ilka Steinhausen, Crossmediale Chefredakteurin und stellv. Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg: „Bisher gibt es kein ausdrücklich junges journalistisches Angebot auf TikTok mit einem regionalen Fokus auf Hamburg. Mit unserem TikTok-Kanal bieten wir nun jungen Nutzerinnen und Nutzern Informationen, die in Ihr Leben passen. Hamburg ist bunt und vielfältig – und unsere Inhalte sind es auch.“

Mehrmals pro Woche präsentieren die vier Hosts Eliab Boll (Content Creator und Comedian), Tristan Dück (NDR Hamburg Journal-Autor und Reporter), Kathrin Muckel (NDR Regionalvolontärin) und Amanda Sophie Puls (Multiplattform Storytellerin und Fotografin) Explainer und Reportagen - authentisch, informativ und unterhaltsam.

Der Kanal „WhatTheFactHamburg“ ist inspiriert von „WhatTheFactBremen“, dem Überraschungserfolg von Radio Bremen (online seit 2022). Die Redaktionen aus Hamburg und Bremen stehen in engem Kontakt miteinander, tauschen Erfahrungen aus und planen Kollaborationen über Inhalte, die die beiden Hansestädte miteinander verbinden. “WhatTheFactHamburg” soll junge Menschen aus Hamburg, rund um Hamburg sowie in ganz Deutschland ansprechen, die zur Metropole an der Elbe eine besondere Verbindung haben.

„WhatTheFactHamburg“ auf TikTok: https://www.tiktok.com/@whatthefacthamburg



20. November 2024

