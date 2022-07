Stand: 26.07.2022 10:12 Uhr Vier Tage Programm am Hafenkran: NDR mit Campus auf der Hanse Sail 2022

Termine: Donnerstag, 11. August, bis Sonntag, 14. August, Rostock, Stadthafen

Wenn Rostock in diesem Jahr die 31. Hanse Sail feiert, ist der NDR mit seinem Campus vor Ort. Direkt am Anleger „Blaue Flotte“ im Stadthafen bieten NDR 1 Radio MV, das „Nordmagazin“, NDR 2 und N-JOY, das junge NDR Radioprogramm, von Donnerstag, 11. August, bis Sonntag, 14. August, Musik, Unterhaltung, Live-Übertragungen, Informationen, eine Beach Bar und Chill-Out-Sounds – und das auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern.

An allen Tagen präsentieren NDR 1 Radio MV und das „Nordmagazin“ ein Bühnenprogramm direkt am Hafenkran. Live-Musik gibt es dann von Tripod (Donnerstag, 11. August), Die Guten (Freitag, 12. August), ÖXL und Sconehead (Sonnabend, 13. August) sowie von den Crazy Boys (Sonntag, 14. August). Auf einer Videowand werden täglich die Sendungen „Nordmagazin“ und „Nordmagazin – Land und Leute“ live übertragen. Nils Söhrens moderiert das Programm am Donnerstag, Ralf Markert am Freitag, Leif Tennemann am Sonnabend und Stefan Kuna am Sonntag.

Am Abend in maritimer Atmosphäre mit Sand unter den Füßen lässt es sich mit N-JOY DJ Christian Lidsba chillen. Von Donnerstag bis Sonnabend bringt er entspannte Sounds auf den Campus. Los geht es am Donnerstag und Sonnabend um 20.00 Uhr, Freitag starten die Chill-Out-Sounds um 21.15 Uhr.

Direkt am NDR Campus macht außerdem während der Hanse Sail der Dialog-Bus Station. Am Donnerstag, 11. August unter dem Motto „Lass uns reden“ können die Besucherinnen und Besucher hier direkt mit Verantwortlichen aus den NDR Programmen ins Gespräch kommen, ihre individuellen Fragen stellen und ihre Verbesserungsvorschläge und Wünsche äußern. Jede Art von Feedback ist willkommen!

Mitten auf dem Campus präsentiert NDR 2 das Family Fun-Modul. Hier gibt es das Quartertramp-Bungee-Trampolin, bei dem Sprünge und Saltos bis zu einer Höhe von sieben Metern möglich sind. Ein geschultes NDR 2 Team betreut die jungen Besucherinnen und Besucher vor Ort.

Eine Tischtennisplatte und ein Tischkicker stehen für sportliche Aktivitäten zur Verfügung. Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher an der NDR Mash Machine als DJ ausprobieren und sich beim Fotomodul virtuell in ein Studio begeben – im Anschluss erhalten sie das Foto zum Mitnehmen.

Der NDR Campus öffnet am Donnerstag und Freitag jeweils um 14.00 Uhr, am Sonnabend und Sonntag jeweils um 11.00 Uhr.

26. Juli 2022

