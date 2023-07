Stand: 25.07.2023 14:53 Uhr Vier Tage Programm: Der NDR Hanse Sail Klub im Stadthafen

Termine: Donnerstag, 10. August, bis Sonntag, 13. August, Rostock, Stadthafen

Zum 32. Mal lädt Rostock in diesem Jahr zur Hanse Sail ein, und auch der NDR ist wieder mit dabei. Live-Musik, DJ-Programm, Beach Bar, zahlreichen Mitmachstationen, die „Sesamstraße“ und Live-Sendungen präsentieren der NDR Mecklenburg-Vorpommern NDR 2 und N-JOY direkt am Anleger „Blaue Flotte“. Hier können die Besucherinnen und Besucher an allen vier Veranstaltungstagen den NDR Hanse Sail Klub mit einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern im Stadthafen besuchen. In Warnemünde präsentiert das NDR Fernsehen am Donnerstag, 10. August, ein stimmungsvolles Open-Air-Kino am Strand.

Bühnenprogramm mit Live-Musik, Unterhaltung und Sesamstraße

Unter dem Motto „Musik aus unserem Land“ holt der NDR Mecklenburg-Vorpommern täglich Live-Acts auf die Bühne des NDR Hanse Sail Klubs. Am Donnerstag, 10. August, und Freitag, 11. August, ist die Band Tripod live zu erleben. Am Sonnabend, 12. August, sorgen HansHagen und die Crazy Boys für Live-Musik, und am Sonntag, 13. August, können die Gäste mit One Trick Pony feiern.

Die Sendungen „Nordmagazin“ und „Nordmagazin – Land und Leute“ sind täglich live auf einer Videowand zu sehen, außerdem gibt es viele Mitmach-Aktionen. Beliebte NDR 1 Radio MV Moderatoren moderieren das Programm: Ralf Markert am Donnerstag, Nils Söhrens am Freitag, Stefan Kuna am Sonnabend und Leif Tennemann am Sonntag.

Ein Highlight für die jungen Gäste ist der „Sesamstraßen“-Stand mit Bastelaktionen und Bingo für Kinder am Sonnabend und Sonntag. An beiden Tagen sind zudem Ernie und Bert auf dem Areal unterwegs – und bei einem kleinen Bühneneinsatz zu erleben. Die „Sesamstraße“ wird in Deutschland vom NDR produziert und feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum.

Sportlich und erlebnisreich

Sportlich und gleichzeitig luftig wird es tagsüber mitten auf dem Gelände: NDR 2 kommt mit seinem Quartertramp-Bungee-Trampolin nach Rostock. Hier können die jungen Besucherinnen und Besucher Sprünge bis zu einer Höhe von sieben Metern wagen. Ein geschultes Team betreut das Modul.

Weiterhin gibt es einen Ü-Wagen zur Besichtigung, eine Tischtennisplatte, einen Tischkicker und ein Fotomodul, bei dem sich die Gäste virtuell in einem Studio fotografieren lassen können, die den Aufenthalt im NDR Hanse Sail Klub zum Erlebnis machen.

Los geht es am Donnerstag und Freitag um 14.00 Uhr, am Sonnabend und Sonntag um 12.00 Uhr.

DJ-Sounds am Abend

Von Donnerstag bis Sonnabend gibt es jeweils ab 20.00 Uhr Chill-Out Sounds im NDR Hanse Sail Klub, wenn N-JOY DJ Christian Lidsba zur „sunsetLounge“ lädt. In maritimer Atmosphäre und Beach-Feeling lässt sich so der Abend entspannt verbringen.

Strandsand-Kino in Warnemünde

Wie faszinierend Nord- und Ostsee sind, lässt sich anhand der NDR Dokumentation „Unsere Meere“ bestaunen. Am Donnerstag, 10. August, werden alle vier Teile der Reihe ab 18.00 Uhr im Strandsand-Kino in Warnemünde bei der der Wal Strandbar gezeigt. In drei Jahren Drehzeit hat das Filmteam Geschichten unter und über Wasser gesammelt, die die beiden Meere in einem ganz neuen Licht zeigen. Dabei konnte es spektakuläre Szenen einfangen, wenn beispielsweise Schwertwale Kegelrobben mit erkennbarer Strategie jagen, ein Katzenhai seinem schlimmsten Feind begegnet und die Gotland Ringelnatter tauchend im Meer nach Fischen sucht. Unterwasser-Zeitraffer und hochauflösende Sattelitenbilder zeigen die Nord- und Ostsee auf einem neuen Bildniveau. „Unsere Meere“ ist das bisher umfangreichste und hochwertigste Filmdokument dieses Lebensraums. Den Soundtrack der Doku hat die NDR Radiophilharmonie eingespielt.

Die Hanse Sail in Radio, TV und online

An allen Veranstaltungstagen sind die Reporterinnen und Reporter von NDR 1 Radio MV und dem „Nordmagazin“ im Einsatz, um das aktuelle Geschehen zu verfolgen und die schönsten Bilder der Großveranstaltung einzufangen. Im Tagesprogramm wird bei NDR 1 Radio MV immer wieder aus Rostock und Warnemünde berichtet. Auch am Sonnabend, 12. August, dreht sich in der Sendung „Wochenend‘ und Angerstein“ zwischen 9.00 Uhr und 14.00 Uhr alles um die Hanse Sail. Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, 11. August, senden das „Nordmagazin – Land und Leute“ ab 18.00 Uhr und das „Nordmagazin“ ab 19.30 Uhr live aus dem Stadthafen. Unter NDR.de/mv und in der NDR MV App gibt es weiterhin ein umfangreiches Angebot zur Hanse Sail.

Die Eröffnung der 32. Hanse Sail am Donnerstag, 10. August, moderiert Frauke Rauner aus dem „Nordmagazin“. Das Eröffnungsprogramm im Kurhausgarten Rostock-Warnemünde beginnt um 16.00 Uhr.

