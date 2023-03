Stand: 29.03.2023 05:00 Uhr Tatort-Kommissar von Polizei nach Hause gebracht – Oliver Mommsen bei NDR 90,3

In der neuen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" erinnert sich Schauspieler Oliver Mommsen, der lange den Ermittler im Bremer Tatort spielte, an eine besondere Begegnung mit der Polizei.

"Ich bin betrunken aus einem Club raus. Und dann ging bei einem Auto das Seitenfenster hinten auf: 'Na Herr Mommsen, auf‘m Weg nach Hause?' Und ich dann: 'Ach, die Kollegen von der Zivilstreife. Ich nehme mir jetzt da vorne ein Taxi und dann torkele ich nach Hause.' 'Alles klar Herr Mommsen, viel Spaß.'" Er sei dann weiter zur Ecke Richtung Taxistand gegangen und da habe derselbe Wagen wieder gehalten. Die Polizisten sagten: "Herr Mommsen, wissen Sie was, wir haben jetzt auch frei, wir bringen Sie nach Hause." Dann habe er zwischen den beiden Polizisten gesessen und sei sich vorgekommen wie Robert de Niro. Für die Polizisten muss das auch irgendwie lustig gewesen sein, denn: "Ich hab dann natürlich leicht angetrunken meine Sprüche abgesondert, das war irgendwie nett."

Im Gespräch mit "Feel Hamburg"- Host Daniel Kaiser spricht Oliver Mommsen auch über seine kurze Nacktszene im Tatort. Das würde er heute nicht mehr machen. "Ich weiß nicht, in wie vielen Talkshows über meinen Penis geredet wurde oder über meine faltigen Arschbacken. Es war absurd, wie dieses kleine Ding da für Aufregung gesorgt hat“, wundert sich der Schauspieler. Eine weitere Sache, die im Umfeld von Oliver Mommsen für Aufregung, bzw. Amüsement gesorgt hat, war seine Wahl zum schönsten Tatort-Kommissar Deutschlands. "Das hat für viel Hohn und Spott in meinem Freundeskreis und meiner Familie gesorgt. 'Könnte der schönste Tatort-Kommissar mir mal die Butter reichen? Falls der schönste Tatort-Kommissar der Welt Zeit hat, mal den Müll rauszubringen….' So ging es stundenlang. Ja es war lustig", schmunzelt der Schauspieler. "Eine kleine Umfrage mit einer Riesenwirkung."

Im Podcast "Feel Hamburg" von NDR 90,3 spricht Oliver Mommsen auch über den "ewig währenden Sonntag" am Eppendorfer Baum, seine Kindheit im Internat Louisenlund und über die ganz besondere Atmosphäre des St. Pauli Theaters.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

